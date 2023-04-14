Масовані ракетні обстріли і теракти: екстрасенс назвав області, де на Великдень буде небезпечно

Екстрасенс Роман Завидовський попередив жителів південних та західних областей України через загрозу ракетних ударів на Великодні свята. Також він вважає, що в цих регіонах можливі провокації з боку Росії.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Сильних загроз на півночі не очікується, однак можуть виникати певні вогневі провокації. Найбільша загроза, на мою думку, якісь можливі провокації місцевого характеру. Стосовно півдня варто перевіряти всю інформацію, адже можлива інформаційна війна, близька присутність ворогів", - сказав екстрасенс.

Роман Завидовський додав, що загроза ракетних обстрілів існує також і на заході України.

"Ситуація по півдню напруженіша, південні регіони перебувають у більшій зоні ризику. Тому людей там, особливо тих, які живуть ближче до моря, я закликаю бути уважними та обережними і не ігнорувати повітряну тривогу. Можуть постраждати цивільні об’єкти або житлові будинки. На великі релігійні свята завжди трапляються на Україні теракти або якісь інші загрози. Захід України також може перебувати у зоні підвищеного ризику, теж можлива активізація колаборантів. Аналізуючи все сказане, південні та західні регіони знаходяться у зоні підвищеного ризику", - вважає екстрасенс.

Нагадаємо, мольфарка Олена Стеценко розповіла, що війна Росії проти України закінчиться нескоро. Це станеться аж через три роки.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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