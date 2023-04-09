Масовані ракетні удари РФ на Великдень: екстрасенс назвав області, які будуть у найбільшій небезпеці

Таролог і екстрасенс Роман Шептицький розповів, що Росія буде надалі продовжувати масовані ракетні удари, зокрема загроза атаки зростає на Великдень. У найбільшій небезпеці - Київ та регіони, які перебувають біля лінії фронту.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Він наголосив, що найнебезпечнішими днями будуть ті, коли в Україні відзначаються релігійні свята. Під загрозою атаки будуть як об'єкти критичної і цивільної інфраструктури, так і військової.

"Також небезпека є для тих областей, які перебувають біля лінії фронту - Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Одеської. Але важливо сказати, що поки ворог є на нашій землі, під загрозою в цілому вся Україна. Як ми вже могли помітити, саме на ці свята нечисть біситься. Спокійно не буде. Обстріли можуть бути за день-два до Великодня і після. Але я думаю, що зовсім скоро війна з України перейде на Росію", - сказав таролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Дмитро Уранус зробив передбачення, що війна в Україні не закінчиться цього року.

Читайте також: