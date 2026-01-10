Знавець містичних вчень Ігор Мехеда припустив, чому окупанти часто б’ють по Україні саме 36 ракетами / © ТСН

Реклама

Росіяни поновили загадкову тактику використання 36 повітряних цілей під час атак по Україні. Як відомо, саме стільки повітряних цілей одночасно окупанти декілька разів використовували протягом 2023 року. Враховуючи те, скільки разів загарбники використовували саме таку кількість ракет або дронів (ця кількість дорівнює числу карт у гральній колоді), на це вже неодноразово звертають увагу нумерологи та дослідники містичних вчень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Про використання саме 36 ракет Росією проти України 16 лютого 2023 року офіційно повідомляв на той час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Реклама

Повідомлення головнокомандувача ЗСУ від 16 лютого 2023 року. Скріншот з офіційної сторінки головнокомандувача ЗСУ

Коли після цього випадку минуло 3 місяці, 8 травня 2023 року, росіяни атакували столицю такою ж самою кількістю дронів-камікадзе. Про 36 безпілотників журналістам офіційно повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, який приїхав оглянути один із пошкоджених будинків у Святошинському районі Києва.

Повідомлення КМДА про російську атаку 8 травня 2023 року. Скріншот зі сторінки КМДА.

Згодом, 25 травня 2023 року командування Повітряних сил ЗСУ офіційно повідомило, що вогневі групи знищили всі 36 із 36 дронів-камікадзе, які тоді атакували Україну.

Звіт командування Повітряних сил ЗСУ від 25 травня 2023 року. Скріншот зі сторінки Повітряних сил ЗСУ

Сьогодні, 9 січня 2026 року у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія у ніч на 9 січня атакувала Україну зокрема і 36 ракетами.

Звіт Повітряних сил ЗСУ від 9 січня 2026 року. Скріншот зі сторінки Повітряних сил ЗСУ.

Чи дійсно загарбники керуються окультними критеріями під час атак України 36 ракетами — свою версію в коментарі для ТСН.ua розповів знавець містичних вчень Ігор Мехеда.

Реклама

«Було і 36 ракет, було і 36 «Шахедів» по Україні одночасно. В таємних знаннях дуже велику роль відіграє число 72. Наприклад, у Каббалі — 72 надянголи, 72 боги у «Велесовій книзі» (її вважають фальсифікатом — Ред.), в психології — 72 архетипи. Тобто 72 — це загальна кількість сил, які є в природі. 36 з них — руйнівні та 36 тих, що можуть щось створювати. Застосування кількості 36 — це звернення до сил, які або створюють, або до тих, які руйнують. Саме такий сенс росіяни вкладають у цю кількість. Таке число використовував і Третій рейх. Тобто це — конспірологія», — каже експерт.

Та продовжує: «В Росії є свої конспірологи. Наприклад, Дугін (Олександр Дугін, якого називають ідеологом Кремля — Ред.). Він першим написав, що той, хто буде володіти островом Зміїний, де за легендою похований герой давнини Ахілл, той буде володіти всією Європою. Після того почалися постійні атаки Росії на острів. Це відбувалося навіть тоді. Коли це не мало військового сенсу. Дугін, до речі, вивчав архіви Третього рейху», — розповів нам Ігор Мехеда.