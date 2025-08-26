"Має статись якась біда": переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про мир в Україні

Яна Пасинкова

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про мир в Україні. Вона зазначила, що перед цим має статись «якась жахлива біда».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, коли очікувати закінчення війни в Україні. На що вона зробила тривожне передбачення.

Реклама

«Мир в Україні. Для того, щоб ця історія зрушила з місця, щоб світове суспільство почало не тільки нам співчувати та допомагати вижити, а й робило якісь конкретні кроки, для цього має статись жахлива біда. Всьому є своя ціна. На жаль, воно так», — сказала тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.