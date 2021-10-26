"Мексиканський Геловін" День мертвих: історія та традиції

Жінки за допомогою макіяжу створюють образ Катріни, жіночого скелета, популярного у мексиканській культурі.

День мертвих — це свято, що святкується у Мексиці та меншою мірою в деяких інших іспаномовних країнах та країнах зі значною мексиканською діаспорою, приміром, у США, Гватемалі, Гондурасі та за своїм змістом нагадує американський Геловін та кельтський Савань.

Святкування традиційно відбувається 1-2 листопада та пов'язане із католицьким святом Дня всіх святих, що також святкується у ці дні, що ще більше зближує це свято з дійствами пошанування предків.

Традиції свята містять спорудження вівтарів на честь померлих, які прикрашають фігурками черепів, квітами календули та різними стравами і напоями.

День мертвих у Мексиці: історія

На думку вчених, це свято має коріння у доколумбівському минулому народів центральної Америки, яке, можливо, нараховує тисячі років. Сході свята відзначалися також у культурі Ацтеків під час фестивалю, присвяченому міфічній богині мерців Міктекакіуатль.

День мертвих у Мексиці: традиції

Місцеві жителі створюють вівтарі на честь померлих родичів, які прикрашають черепами з цукру, вербеною, улюбленими напоями та стравами померлих. Кладовища прикрашають стрічками та квітами, шлях до будинків померлих родичі заставляють свічками, щоб нібито мерці змогли знайти шлях додому.

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У параді, присвяченому вшануванню мертвих, беруть участь люди різного віку цілими родинами. Жінки за допомогою макіяжу створюють образ Катріни, жіночого скелета, популярного у мексиканській культурі. Учасники параду прикрашають себе чорнобривцями. Ці квіти нібито мають провадити души мертвих своїм яскравим кольором та запахом.

Жителі Мексики вірять, що цього дня душі померлих мають можливість відвідати тих, хто залишився жити. Цього дня відвідують цвинтарі з тим, щоб поспілкуватися з душами померлих. Все робиться для того, щоб заохотити душу померлого відвідати живих. Іноді святкування набувають жартівливого забарвлення, коли родичі померлих пригадують кумедні чи веселі факти з життя померлого.

Найпоширенішим пожертвуванням для мертвих є текіла, пиво та інші алкогольні напої. Також випікають хліб мертвих - це тип хлібобулочного виробу, що традиційно створюють в Мексиці протягом тижнів до початку Дня мертвих.

День мертвих у Мексиці: що подивитися та почитати про свято

У мультфільмі "Коко" сюжет розгортається під час святкування Дня мерців у Мексиці.

Події мультфільму "Книга життя" відбуваються під час Дня мерців

Твори Рея Бредбері "В переддень усіх святих", "День мерців", "Наступний", "Цукровий череп".

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