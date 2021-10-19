Меркурій перестав бути ретроградним: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Меркурій перестав бути ретроградним: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Меркурій знову стане ретроградним у січні 2022 року.

19 жовтня Меркурій перестав бути ретроградним і повернувся до прямого, тобто, директного руху. З погляду астрології, Меркурій "відповідає" за комунікації, інтелект, думки, контакти, зв'язки, переговори, документи, листи, рекламу, інформацію, навчання, поїздки. Відповідно, під час прямого руху Меркурія "зелене світло" отримають ті справи, якими "управляє" ця планета, на думку езотериків.

А спеціально для ТСН.ua езотерикиня Олена Кузьмич підготувала гороскоп на цей астрологічний період.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Ставтесь до свого тіла з любов'ю та турботою. Зверніть увагу на стан здоров'я, очищайте розум та заспокоюйте душу.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Сповнюйтеся натхненням і хорошими ідеями. Досягайте того, чого прагнете.

ТСН.ua



БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Контролюйте власні дії, емоції та стан. Ставтеся до своїх невдач, як до можливості вчитися та розвиватися.



ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Не дозволяйте свої страхам стримувати вас. Відпускайте минуле та живіть сьогоденням.

ТСН.ua



ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Відповідайте власним очікуванням, а не бажанням інших. Будьте вдячні за все, що маєте.



ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Прощайте себе та вчіться на своїх помилках. Поважайте свої межі та просіть інших дотримуватися їх.

ТСН.ua



ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Зараз ваше життя перебуває в гармонії та рівновазі. Ви гідні любові, поваги та добра.

Також читайте Плутон припинив бути ретроградним: як пережити цей астрологічний період

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Всесвіт - щедрий, тому будьте вдячні за його важливі дари.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Ваше життя сповнене безмежними можливостями для успіху та щастя. Не засуджуйте ні себе, ні інших.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Будьте прекрасними всередині і ззовні. Любіть своє тіло та зовнішність, доглядайте за ними.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Думайте про успіх, уявляйте собі успіх, і ви пустите в хід силу, яка здійснює бажання.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Незабаром очікується етап процвітання в житті. Можливо, почнуться нові проєкти, які будуть успішними.

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