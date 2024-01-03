Меркурій перестав бути ретроградним: що це означає

Директний рух Меркурія - це астрономічне явище, коли видимий рух цієї планети на небесах знову стає прямим або наче рухається від західного до східного напрямку відносно зоряного фону. В астрології та езотеричних віруваннях часто приділяють увагу періодам ретроградного (зворотного) та директного руху Меркурія.

Меркурій, будучи найближчою до Сонця планетою, має швидший обертовий період, іноді менше, ніж 88 земних днів. Це призводить до того, що спостерігач з Землі може помітити його "рух назад" або ретроградний рух кілька разів на рік.

Директний рух Меркурія зазвичай вважається позитивним періодом для планування та впровадження нових ініціатив. Традиційно йому приписуються такі властивості, як підвищена ясність думок, полегшення комунікаційних перешкод, збільшення швидкості обробки інформації тощо.

Важливо відзначити, що вчені та астрономи ретроградний рух Меркурія пояснюють особливостями земної та меркуріанської орбіт, і не має наукових доказів впливу цих явищ на життя людей. Вірування в астрологічний вплив директного чи ретроградного руху планети є предметом обговорення і належать до езотеричних переконань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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