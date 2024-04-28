Меркурій перестав бути ретроградним: що не варто робити у цей період

Хоча завершення ретроградного руху Меркурія може вважатися позитивною подією, існують деякі речі, які можна уникати, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки. Ось декілька порад:

Не поспішайте з прийняттям важливих рішень: попри те, що ретроградний Меркурій завершився, це все ще може бути періодом відновлення комунікаційних процесів. Уникайте поспішних важливих рішень, таких як підписання угод або укладання нових контрактів, поки не відчуєте повну ясність і впевненість. Не запускайте нові проєкти без обдумування: перед тим як розпочати щось нове, віддайте собі час на аналіз і планування. Виправте всі можливі недоречності та переконайтеся, що ви готові до нового початку. Уникайте конфліктів та спорів: після завершення ретроградного руху Меркурія, спробуйте уникнути конфліктів та суперечок, особливо в області комунікацій. Будьте терплячими та сприймайте інші погляди. Не покладайтеся тільки на зовнішні джерела інформації: важливо зберігати критичний підхід до інформації, яку ви отримуєте після завершення ретроградного Меркурія. Перевіряйте та перевіряйте факти перед тим, як діяти на основі отриманої інформації. Не забувайте про самопізнання і внутрішню роботу: навіть після завершення ретроградного руху Меркурія, продовжуйте звертати увагу на власні думки, емоції та потреби. Поглиблюйте своє самопізнання та працюйте над внутрішнім зростанням.

Загалом, важливо пам'ятати про те, що кінець ретроградного Меркурія - це лише початок нового етапу, а не кінець усіх можливих проблем. Дійте з розсудом, слухайте своє серце та залишайтеся свідомими про те, які дії можуть бути найбільш конструктивними для вас в даному контексті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.