Меркурій перестав бути ретроградним: що варто зробити

26 квітня 2024 року Меркурій перестав бути ретроградним на кілька місяців.

Коли ретроградний рух Меркурія завершується, це може бути чудовий час для того, щоб розглянути нові можливості та планувати майбутні дії. Ось кілька порад:

Перевірка та оновлення планів: перегляньте свої попередні плани, які були припинені або затримані під час ретроградного руху Меркурія. Оновіть їх і виправте, якщо потрібно, та встановіть нові цілі для подальшої роботи. Комунікація та вираження: ретроградний Меркурій може призводити до непорозумінь та затримок у комунікації. Тепер, коли ретроградний рух завершено, ви можете спробувати вирішити будь-які конфлікти або непорозуміння та виразити свої думки та почуття більш чітко й ефективно. Підписання документів та угод: якщо ви мусили утримуватися від підписання важливих документів або укладання угод під час ретроградного руху Меркурія, тепер це вже можливо. Проте перед підписанням упевніться, що ви ретельно перевірили умови та деталі. Подорожі та переміщення: ретроградний Меркурій часто призводить до затримок та неприємностей під час подорожей. Тепер це може бути чудовий час для планування майбутніх подорожей або переходів без турбот про технічні або комунікаційні проблеми. Розробка нових ідей і проєктів: вивчіть свої ідеї, які виникли під час ретроградного руху Меркурія, та розгляньте їх для подальшого розвитку. Це може бути часом для творчого висловлення та реалізації нових концепцій.

Завершення ретроградного руху Меркурія може приносити відчуття полегшення та здатність діяти більш ефективно. Використайте цей час для того, щоб переглянути, оновити та продовжити свої зусилля вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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