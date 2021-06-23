Меркурій перестав бути ретроградним: що варто зробити та чого уникати

У червні Меркурій розвернувся у нормальний, тобто директний рух і це триватиме кілька місяців.

Про ретроградний рух Меркурія чули певно всі, а ось про його прямий або директний рух розповідають значно менше. Давайте разом дізнаємося, що це за особливість траєкторії цієї планети та що варто робити у цей період.

Меркурій: астрономія і міфологія

Меркурій — найближча до Сонця планета Сонячної системи. Після позбавлення Плутона статусу планети Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи. Планету названо на честь римського бога Меркурія.

Давньослов'янська назва планети "Добропан" згадується в середньовічному словнику. Проте її вважають підробкою часів європейського романтизму чеського культурного відродження. У давньоруському Ізборнику Святослава планета називалась "Єрмис" (форма імені Гермес - ред.).

Найдавніші відомі записи спостережень Меркурія зроблені ассирійськими астрономами близько 14 ст. до н. е. Шумерську клинописну назву, що використовувалась для позначення Меркурія перекладають "планета, що стрибає". Планету називали "Набу" на честь вавилонського бога писарів та покровителя наук

Меркурій: астрологія

В астрології планета Меркурій опікується інформацію і спілкуванням. Освіта, короткі поїздки, публікації, переговори, документи, листи, новини перебувають під владою Меркурія.

Як і все в нашому житті, Меркурій змінюється і регулярно перебуває в трьох станах - директному, статичному і ретроградному.

Меркурій: що таке директний рух

Директний Меркурій діє нормально і правильно виконує всі покладені на нього функції. Більшу частину днів в році Меркурій директний. Ретроградний Меркурій діє в ненормальному стані та спотворює всі покладені на нього функції. Прямий Меркурій - це основна фаза планети. Саме на цій фазі слід робити значущі покупки, укладати контракти, призначати важливі зустрічі, витрачати гроші. Це найдовша за часом фаза планети.

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Ті періоди, коли Меркурій змінює директний рух на ретроградний або навпаки, є важливими переломними моментами. У 2021 році Меркурій буде директним з 23 червня і до 26 вересня, а далі з 19 жовтня і до кінця року.

Директний Меркурій: що варто зробити

Починати навчання та активно вивчати будь-який оригінальний матеріал.

Купувати техніку або транспорт.

Бути красномовним, оригінальним у своїх думках.

Довіряти інтуїції.

Підвищувати свій авторитет і залучати його

Більше відпочивати.

Багато сміятися.

Розв'язувати загадки, кросворди, гратися в інтелектуальні ігри

Директний Меркурій: що не варто зробити

поспішати;

занадто активно щось розпочинати.

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