Меркурій перестав бути ретроградним: три ритуали для позитивної комунікації

Ось три ритуали, які можуть допомогти покращити позитивну комунікацію після завершення ретроградного руху Меркурія:

Ритуал з використанням кварцу: Візьміть кришталевий кварц або аметист.

Під час нового місячного циклу (після завершення ретроградного руху Меркурія), тримайте кришталь у своїх руках.

Візуалізуйте, як енергія кварцу очищає ваші енергетичні канали та збалансовує вашу комунікацію.

Постановіть свої наміри на позитивну та ефективну комунікацію. Ритуал зі шавлією для очищення простору: Під час нового місячного циклу, спаліть сушену шавлію, не забуваючи про протипожежну безпеку.

Пройдіться димом по вашому простору, особливо у місцях, де часто відбувається комунікація.

Уявіть, як негативна енергія розсіюється, і простір наповнюється світлом та позитивною енергією. Ритуал з використанням кераміки або глини: Виготовте собі маленьку глиняну чи керамічну фігурку (наприклад, символ серця або та, що представляє комунікацію).

Під час виготовлення цієї фігурки, уявляйте, що вона заповнюється вашими намірами та прагненнями до позитивної та ефективної комунікації.

Після того, як фігурка висохне, помістіть її на видимому місці у вашому просторі як символ вашої позитивного наміру щодо комунікації.

Ці ритуали можуть допомогти зміцнити ваші наміри щодо позитивної та ефективної комунікації після завершення ретроградного руху Меркурія. Нехай вони також служать вам як підтримка та нагадування про вашу здатність до сприятливої взаємодії з оточенням.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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