Меркурій перестав бути ретроградним у вересні 2023 року: що варто зробити і що категорично заборонено

У езотеричних практиках директний рух Меркурія часто розглядається як період підвищеної енергії, сприятливий для різних духовних і енергетичних практик.
Ось деякі дії та практики, які можна виконати під час директного руху Меркурія з езотеричного погляду:
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Медитація і внутрішній спокій: Використовуйте цей час для практики медитації та підвищення свідомості. Спробуйте зануритися в своє внутрішнє "я", заспокоїти розум та поглибити своє духовне з'єднання.
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Духовна рефлексія: Віддайте час на духовну рефлексію. Подумайте над своїм життям, цілями та спробуйте з'ясувати, що ви хочете досягти на духовному рівні.
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Енергетичне очищення: Проведіть енергетичне очищення свого тіла та середовища. Це може бути за допомогою рухів чи практик, таких як рейки, йога або таємні техніки очищення аури.
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Магічні ритуали: Деякі езотеричні практиканти використовують період директного руху Меркурія для проведення магічних ритуалів, таких як закляття або обряди, спрямовані на здійснення конкретних бажань.
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Записи і візуалізація: Записуйте свої цілі, бажання та афірмації, а потім використовуйте візуалізацію для підсилення їхньої реалізації. Візуалізуйте свої цілі, як вже виконані.
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Спілкування з духовними сутностями: Якщо ви практикуєте спілкування з ангелами, духами або своїми духовними провідниками, цей час може бути підходящим для зміцнення цього зв'язку.
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Створення духовного плану: Розробіть план для вашого духовного розвитку та самовдосконалення на майбутнє. Визначте, які практики ви хочете вдосконалити і які духовні цілі ви прагнете досягти.
Пам'ятайте, що директний рух Меркурія в езотеричних віруваннях сприяє позитивним змінам і може вас підтримати в духовному розвитку. Однак важливо також бути відкритим і сприймати цей період з вірою та позитивним налаштуванням.
В езотеричних віруваннях зазвичай немає категоричних заборон щодо дій під час директного руху Меркурія. Відмінності між езотеричними підходами і конкретними рекомендаціями можуть варіюватися в залежності від того, яку систему ви дотримуєтеся. Однак існують деякі загальні підходи та рекомендації, які деякі практиканти можуть дотримуватися під час цього періоду:
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Уникається розголошення секретів: Цей період може вважатися часом, коли комунікація може бути менш надійною або сприймається неточно. Тому деякі люди можуть уникати розголошення важливих секретів або конфіденційної інформації під час директного руху Меркурія.
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Обережність у комунікаціях: Завжди слід бути обережним у власних комунікаціях, а також в спілкуванні з іншими людьми, щоб уникнути непорозумінь та недорозумінь.
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Важливі угоди і контракти: Якщо можливо, уникають укладення важливих угод або підпису контрактів під час ретроградного руху Меркурія, але це не означає, що це заборонено, лише вимагає додаткової уважності та перевірки всіх деталей.
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Зберігання спокою та влади над емоціями: Може виникнути здійснення емоцій, і цей період може вимагати від вас більшого контролю над власними емоціями та спокою.
Загалом, важливо розуміти, що езотеричні вірування та практики відрізняються від одного практиканта до іншого, і не існує загальних категоричних заборон під час директного руху Меркурія. Кожна людина може визначити свої власні підходи і ритуали відповідно до власних переконань і досвіду.
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