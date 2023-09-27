Меркурій перестав бути ретроградним у вересні 2023 року: що варто зробити і що категорично заборонено

У езотеричних практиках директний рух Меркурія часто розглядається як період підвищеної енергії, сприятливий для різних духовних і енергетичних практик.

Ось деякі дії та практики, які можна виконати під час директного руху Меркурія з езотеричного погляду:

Медитація і внутрішній спокій: Використовуйте цей час для практики медитації та підвищення свідомості. Спробуйте зануритися в своє внутрішнє "я", заспокоїти розум та поглибити своє духовне з'єднання. Духовна рефлексія: Віддайте час на духовну рефлексію. Подумайте над своїм життям, цілями та спробуйте з'ясувати, що ви хочете досягти на духовному рівні. Енергетичне очищення: Проведіть енергетичне очищення свого тіла та середовища. Це може бути за допомогою рухів чи практик, таких як рейки, йога або таємні техніки очищення аури. Магічні ритуали: Деякі езотеричні практиканти використовують період директного руху Меркурія для проведення магічних ритуалів, таких як закляття або обряди, спрямовані на здійснення конкретних бажань. Записи і візуалізація: Записуйте свої цілі, бажання та афірмації, а потім використовуйте візуалізацію для підсилення їхньої реалізації. Візуалізуйте свої цілі, як вже виконані. Спілкування з духовними сутностями: Якщо ви практикуєте спілкування з ангелами, духами або своїми духовними провідниками, цей час може бути підходящим для зміцнення цього зв'язку. Створення духовного плану: Розробіть план для вашого духовного розвитку та самовдосконалення на майбутнє. Визначте, які практики ви хочете вдосконалити і які духовні цілі ви прагнете досягти.

Пам'ятайте, що директний рух Меркурія в езотеричних віруваннях сприяє позитивним змінам і може вас підтримати в духовному розвитку. Однак важливо також бути відкритим і сприймати цей період з вірою та позитивним налаштуванням.

В езотеричних віруваннях зазвичай немає категоричних заборон щодо дій під час директного руху Меркурія. Відмінності між езотеричними підходами і конкретними рекомендаціями можуть варіюватися в залежності від того, яку систему ви дотримуєтеся. Однак існують деякі загальні підходи та рекомендації, які деякі практиканти можуть дотримуватися під час цього періоду:

Уникається розголошення секретів: Цей період може вважатися часом, коли комунікація може бути менш надійною або сприймається неточно. Тому деякі люди можуть уникати розголошення важливих секретів або конфіденційної інформації під час директного руху Меркурія. Обережність у комунікаціях: Завжди слід бути обережним у власних комунікаціях, а також в спілкуванні з іншими людьми, щоб уникнути непорозумінь та недорозумінь. Важливі угоди і контракти: Якщо можливо, уникають укладення важливих угод або підпису контрактів під час ретроградного руху Меркурія, але це не означає, що це заборонено, лише вимагає додаткової уважності та перевірки всіх деталей. Зберігання спокою та влади над емоціями: Може виникнути здійснення емоцій, і цей період може вимагати від вас більшого контролю над власними емоціями та спокою.

Загалом, важливо розуміти, що езотеричні вірування та практики відрізняються від одного практиканта до іншого, і не існує загальних категоричних заборон під час директного руху Меркурія. Кожна людина може визначити свої власні підходи і ритуали відповідно до власних переконань і досвіду.

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