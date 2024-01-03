Меркурій повернувся до прямого руху: що варто зробити

2 січня 2024 року Меркурій перестав бути директним, наступного разу ця планета повернеться до зворотного руху аж 1 квітня.

Зібрали для вас поради, що варто зробити, поки Меркурій є директним, тобто, рухається прямо.

Коли планета Меркурій стає директною, це означає, що вона перестала рухатися "назад" у вигляді ретроградного руху, який може спричиняти враження затримки чи перешкоди в певних аспектах життя. Коли Меркурій стає директним, це час для переоцінки, планування та впровадження нових ідей. Ось деякі поради для цього періоду:

Перевірте свої плани: Огляньте свої плани та цілі. Подумайте про те, що ви хочете досягти, і зробіть необхідні коригування. Комунікація: Меркурій асоціюється з комунікацією. Використовуйте цей період для роз'яснення непорозумінь та вдосконалення спілкування з оточенням. Проведіть перегляд контрактів і угод: Якщо у вас є плани на підписання контрактів чи угод, відгукніться на їхні деталі та переконайтеся, що вони відповідають вашим очікуванням. Організація і планування: Пора зосередитися на організації своїх дій та плануванні. Визначте пріоритети та розпочніть дії для досягнення ваших цілей. Саморозвиток: Використовуйте цей період для особистого розвитку та навчання. Вивчайте нові навички та практикуйте саморефлексію. Важливі рішення: Якщо є важливі рішення, які ви відкладали, це може бути відмінний час для їх прийняття та реалізації. Ретельно слідкуйте за комунікацією та технічними аспектами: Оскільки Меркурій пов'язаний з комунікацією та технікою, будьте особливо уважними до подробиць у всіх вашій комунікації та технічних аспектах життя.

Загалом, Меркурій, коли він стає директним, може сприяти покращенню ефективності та прискоренню процесів. Використовуйте цей період для досягнення своїх цілей та покращення різних аспектів свого життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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