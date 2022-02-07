Меркурій повернувся до прямого руху: гороскоп для всіх знаків зодіаку 

Меркурій керує раціональним мисленням.

Днями Меркурій з ретроградного повернувся до прямого руху. Цей період триватиме до 10 травня і знову у зворотному танку ця планета рухатиметься до 2 червня 2022 року.

Меркурій: астрономія

Меркурій — найближча до Сонця планета Сонячної системи. Обертається навколо Сонця за 87,969 земних діб. Меркурій належить до внутрішніх планет, оскільки його орбіта лежить ближче до Сонця, ніж пояс астероїдів. Після позбавлення Плутона статусу планети Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи.

Меркурій: міфологія, езотерика, астрологія

Меркурій — римський бог торгівлі, пізніше ототожнений з грецьким богом Гермесом.

Зображається з крильцями на взутті та капелюсі. Упродовж віків його рухлива постать уособлювала підприємницьку відвагу, ділову спритність, успішну комунікацію.

Бог Меркурій шанувався римлянами як покровитель ремесел і торгівлі. Йому також приписувалося винайдення чесних змагань замість жорстоких бійок. Культ цього бога поширився з налагодженням торгівлі з сусідніми народами за правління роду Тарквініїв. Офіційно поклоніння Меркурію було введене після трирічного голоду. Тоді було сформовано стан купців і почато шанування трійці Сатурна, Церери й Меркурія як тих богів, що дають хліб. Згодом Меркурій став богом не лише торгівлі хлібом, а й торгівлі взагалі. В міру розростання торгових відносин поширювалося і шанування Меркурію, що досягало Галлії. Поряд з ним існував культ його дітей ларів — покровителів будинків, перехресть і міст.

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Позаяк торгівля тісно сусідувала з шахрайством і хитрощами, їх покровителем Меркурій вважався також. Цьому богу приносилися жертви в травневі іди.

Меркурій-Гермес - хранитель таємниць, відкривач мудрості та провідник. У пізній античності Меркурій та Гермес злилися. Римляни прагнули включити до свого пантеону богів завойованих народів, тому його асоціювали з шумерським Набу та давньоарабським Утаридом.

Меркурій керує раціональним мисленням. Меркурій в алхімії – це філософська ртуть.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період директного руху Меркурія у 2022 році нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Зараз всесвіт протягує вам чашу мудрості. Настав час з'єднатися з власною глибиною, збагатитися мудрістю, заспокоїтися, зробити аналіз та прислухатися до того, що треба почути. Можливо, зараз ви опинилися у ситуації, коли вам потрібна підказка чи вказівка. Коли ви навчитеся слухати внутрішній голос, ви отримаєте те, що хочете.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Нині ви не відповідаєте на виклики власного шляху. Можливо, настав час перестати боятися? Не час втікати від труднощів. Варто проаналізувати свої поразки та подивитися у вічі своїм страхам. Використовуйте власну енергію, щоб розвивати себе. Перестаньте задовольняти потреби інших і приверніть увагу до себе.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Потрібно звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, ви вже довго ігноруєте прохання свого організму про допомогу. Слід змінити ситуацію. Ваш стан має стати ваш пріоритетом. Цілісність лежить у розпізнаванні власних потреб. Дозвольте собі бути справжніми на одинці з собою.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Варто почути власний голос серед шаленства життя. Йдіть у тишу, йдіть у спокій. Коли ви повернетеся після зустрічі з собою, то станете набагато сильнішими та вправнішими. Танцюйте з тим, що пропонує вам життя.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Додайте гнучкості у мисленні та власному бутті. Перестаньте відчувати скутим чи наче перебувати у воді, що застоялася. Цінність розвивається, коли ви усвідомите, що єдиний шлях у деяких ситуаціях - це здатися, проте водночас відкритися для чогось більшого. Далі ми дозволимо енергії всесвіту працювати з нами, щоб покращити певну ситуацію.

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ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Перестаньте сумніватися та працюйте з сумнівом. Сумніватися у чомусь, про що говорять ваші інстинкти - це добре, але витрачати час на самозаперечування - не дуже. Найкращий спосіб боротьби з невпевненістю - подолати її. Не перетворюйте ваш оптимізм у відчай. Не дайте вашим страхам зруйнувати корабель вашої мрії. Іноді все ж таки проявляйте трохи скепсису, а не сліпо довіряйте.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Годі бути жертвою. Змінюйте шаблон власного життя та наділяйте себе правами. Перестаньте собі внутрішньо говорити "Чому це відбувається саме зі мною?". Перестаньте насолоджуватися станом жертви і почніть нарешті жити.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Подолайте свій гнів. Перестаньте боятися свого гніву. Гнів - це накопичена злість, яка вийшла з-під контролю. Проте гнів - це частина вашої сили. Проте навчіться розуміти свої почуття, контролювати їх і висловлювати. Навчіться трансформувати його, щоб він наділяв вас силою. Зробіть свій гнів своїм союзником.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Зарядіться енергією і бадьорістю. Шлях до цілісністю з собою лежить через роботу зі своїм внутрішнім світом. Не бійтеся медитувати, використовувати афірмації та різноманітні духовні практики. Моліться тоді, коли ви цього забажаєте.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Зараз відкривається шлях для нових людей та можливостей. Настав час для нових напрямків та нових проєктів. Справтеся з вашим горем та попередніми втратами, щоб рухатися далі. Не бійтеся відкривати щось нове.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Нині ви маєте прокинутися. Годі сидіти на одному місці. Вас заколисує спокій? Потрібно це змінити. Саме нестримність допоможе вашому розвитку. Постарайтеся пробути вашу свідомість і дійти до чогось нового.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Настав час зцілити себе, бо ніхто інший за вас не зможе це зробити. Пам'ятайте про те, що ви - така ж священна істота, як й інші на цій землі. Відчуйте зв'язок з Матір'ю-Землею, щоб рухатися далі. Проводьте час на природі, щоб подолати ваш внутрішній біль - це може бути не лише ліс, але й звичайний міський парк. Зцілення душі відбудеться тоді, коли ви відкриваєтесь енергії всесвіту.

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