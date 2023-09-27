Меркурій повернувся до прямого руху: три сильні езотеричні ритуали

Меркурій у директному періоді - це час, коли здається, що планета Меркурій рухається вперед, а не назад, як під час ретроградного руху.

Меркурій знову стане ретроградним у період 13 грудня 2023 - по 2 січня 2024 року

Для деяких езотеричних практикантів, період прямого руху Меркурія може бути часом для внутрішнього розвитку та ритуалів. Ось три можливих езотеричних ритуали, які можна провести під час директного руху Меркурія:

Ритуал чистки та внутрішньої гармонії: Знайдіть спокійне місце, де ви можете сидіти комфортно.

Замкніть очі та глибоко вдихніть і видихніть, зосереджуючи увагу на своєму диханні.

Подумайте про те, що ви хочете виправити або змінити у своєму житті.

Просіть Меркурія, щоб він приніс ясність і розуміння вам у цьому питанні.

Завершіть ритуал, подякувавши Меркурію за його підтримку. Ритуал комунікації та вираження ідей: Візьміть пустий аркуш паперу та ручку.

Напишіть список своїх ідей, цілей або бажань, які ви хочете виразити або спілкувати.

Перед тим як написати кожен пункт, доторкніться до свого серця та зосередьте увагу на ньому.

Коли закінчите, висловіть свою подяку Меркурію за підтримку в комунікації та вираженні своїх думок. Ритуал вдячності за вивчення та розвиток: Візьміть книгу, що вас навчає або надихає.

Прочитайте кілька сторінок або розділів, намагаючись засвоїти знання та мудрість.

Замкніть книгу та віддайте подяку Меркурію за можливість навчатися і розвиватися.

Обіцяйте собі продовжувати свій шлях розвитку і вивчення.

Ці ритуали можуть бути індивідуальними, і вони допомагають зосередити увагу на певних аспектах життя під час директного руху Меркурія. Ці ритуали можуть бути виконані з вірою і надією на позитивні зміни та розвиток.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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