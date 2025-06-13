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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
11
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2 хв

Меркурій у Раку з 9 червня: Терезам буде непросто — а хто засяє в повну силу

Починаючи з 9 червня 2025 року, Меркурій — планета розуму, комунікацій та рішень — входить у чутливий і сімейно орієнтований знак Рака.

Меркурій

Меркурій / © ТСН.ua

З 9 по 26 червня 2025 року Меркурій, планета розуму, мовлення та аналітики, переходить у водяний знак Рака. Це положення змінює стиль мислення й комунікацій у бік більшої чутливості, емоційності та прив’язки до минулого. Логіка відходить на другий план, а інтуїція, пам’ять і "внутрішній голос" стають головними порадниками.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що означає Меркурій у Раку?

  • Спілкування: більш м’яке, чуттєве, іноді — образливе. Люди сприймають слова глибше, ніж зазвичай.

  • Пам’ять: активізуються спогади, особливо з дитинства або родинного життя.

  • Мислення: рішень шукаємо через серце, а не через цифри. Часто повертаємось подумки до минулого.

  • Інтуїція: посилюється — особливо у водних знаків (Рак, Риби, Скорпіон).

  • Домашні теми: можуть активізуватись питання житла, батьків, традицій.

Терези: обережно, емоційний дисбаланс

Для Терезів цей транзит може бути справжнім викликом. Раки керуються почуттями, а Терези — логікою, рівновагою й дипломатією. Але в період Меркурія в Раку:

  • Буде важко об’єктивно мислити — все здаватиметься забарвленим особистими емоціями.

  • У спілкуванні — ризик непорозумінь або маніпуляцій.

  • Виникатиме потреба захищати особисті межі, особливо у родинному колі чи з близькими.

  • Можливе бажання ізолюватися, аби розібратись у собі.

Приділіть увагу своєму внутрішньому стану. Не поспішайте відповідати, якщо тема болюча — дайте собі час подумати. Пишіть щоденник, розмовляйте з тими, кому довіряєте, і дбайте про баланс, який ви так цінуєте.

Хто отримає найбільше плюсів?

  • Рак, Риби, Скорпіон — їхня інтуїція, пам’ять та глибокі почуття будуть на висоті.

  • Телець і Діва — зможуть навести порядок у домашніх і фінансових справах через тонке відчуття моменту.

Кому ще варто бути обережними?

  • Овен — може втратити терпіння через повільну або нераціональну комунікацію.

  • Козоріг — боротьба між емоційними потребами і практичними завданнями.

  • Близнюки й Стрілець — складність у фокусуванні, збої в логіці, зайва мрійливість.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
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