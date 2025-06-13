- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 2 хв
Меркурій у Раку з 9 червня: Терезам буде непросто — а хто засяє в повну силу
Починаючи з 9 червня 2025 року, Меркурій — планета розуму, комунікацій та рішень — входить у чутливий і сімейно орієнтований знак Рака.
З 9 по 26 червня 2025 року Меркурій, планета розуму, мовлення та аналітики, переходить у водяний знак Рака. Це положення змінює стиль мислення й комунікацій у бік більшої чутливості, емоційності та прив’язки до минулого. Логіка відходить на другий план, а інтуїція, пам’ять і "внутрішній голос" стають головними порадниками.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Що означає Меркурій у Раку?
Спілкування: більш м’яке, чуттєве, іноді — образливе. Люди сприймають слова глибше, ніж зазвичай.
Пам’ять: активізуються спогади, особливо з дитинства або родинного життя.
Мислення: рішень шукаємо через серце, а не через цифри. Часто повертаємось подумки до минулого.
Інтуїція: посилюється — особливо у водних знаків (Рак, Риби, Скорпіон).
Домашні теми: можуть активізуватись питання житла, батьків, традицій.
Терези: обережно, емоційний дисбаланс
Для Терезів цей транзит може бути справжнім викликом. Раки керуються почуттями, а Терези — логікою, рівновагою й дипломатією. Але в період Меркурія в Раку:
Буде важко об’єктивно мислити — все здаватиметься забарвленим особистими емоціями.
У спілкуванні — ризик непорозумінь або маніпуляцій.
Виникатиме потреба захищати особисті межі, особливо у родинному колі чи з близькими.
Можливе бажання ізолюватися, аби розібратись у собі.
Приділіть увагу своєму внутрішньому стану. Не поспішайте відповідати, якщо тема болюча — дайте собі час подумати. Пишіть щоденник, розмовляйте з тими, кому довіряєте, і дбайте про баланс, який ви так цінуєте.
Хто отримає найбільше плюсів?
Рак, Риби, Скорпіон — їхня інтуїція, пам’ять та глибокі почуття будуть на висоті.
Телець і Діва — зможуть навести порядок у домашніх і фінансових справах через тонке відчуття моменту.
Кому ще варто бути обережними?
Овен — може втратити терпіння через повільну або нераціональну комунікацію.
Козоріг — боротьба між емоційними потребами і практичними завданнями.
Близнюки й Стрілець — складність у фокусуванні, збої в логіці, зайва мрійливість.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.