Меркурій у Терезах з 18 вересня до 6 жовтня 2025 року: гороскоп всіх знаків зодіаку

Меркурій у Терезах активізує інтелектуальне спілкування, уміння домовлятися та мислити естетично. Це час, коли легко вести переговори, вирішувати конфлікти мирно й знаходити баланс між «так» і «ні». Люди схильні обирати м'які формулювання, уникати різкості та зважувати аргументи з обох боків.

Період особливо сприятливий для творчих проєктів, медіа, дизайну, юриспруденції та всіх сфер, де потрібна дипломатія або партнерство.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Вам варто зосередитися на спілкуванні з партнерами — як у бізнесі, так і в особистому житті. Компроміс зараз — найкраща стратегія.

Телець

Ви відчуєте приплив ідей щодо роботи та покращення побуту. Меркурій допоможе знайти прості рішення там, де раніше було складно.

Близнюки

Час для натхнення, флірту та творчості. Ви відчуєте бажання говорити красиво й переконливо. Слова можуть стати вашим головним магнітом.

Рак

Енергія Меркурія у Терезах допоможе налагодити стосунки в родині. Важливо говорити спокійно, не тиснути, а пояснювати свої емоції.

Лев

Ви зможете блиснути у переговорах, публічних виступах або соціальних контактах. Мислення стане глибшим, а слова — точнішими.

Діва

Меркурій — ваш управитель, тому цей період допоможе переосмислити фінансові питання. Можливі вдалі ідеї для заробітку або нові клієнти.

Терези

Меркурій у вашому знаку зробить вас чарівними співрозмовниками. Успіх у переговорах, інтерв’ю, творчості та презентаціях гарантовано.

Скорпіон

Час для внутрішнього діалогу. Ви краще розумітимете власні мотиви, інтуїція стане сильнішою. Уникайте зайвої критики.

Стрілець

Друзі, колеги, нові знайомства — усе це стане ключем до вашого успіху. Використовуйте цей час для командних ідей.

Козоріг

Ви зможете розв'язувати робочі питання завдяки м’якій дипломатії. Меркурій допоможе знайти спільну мову навіть із найскладнішими людьми.

Водолій

Чудовий період для навчання, мандрів або публічної діяльності. Ви легко зможете пояснювати складні речі просто.

Риби

Варто приділити увагу фінансам, боргам і довірі. Відверті розмови з близькими принесуть полегшення і гармонію.

Меркурій у Терезах — це час, коли слова лікують, а домовленості стають справжнім мистецтвом. Користуйтеся цим періодом для примирення, краси у спілкуванні й пошуку рівноваги у стосунках.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

