Меркурій знову рухається прямо: езотерикиня розповіла, чому не варто боятися цього періоду

Меркурій знову стане ретроградним у період 13 грудня 2023 - по 2 січня 2024 року. Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

З погляду езотеричних вірувань, Меркурій, коли він переходить у директний рух після періоду ретроградності, може сприяти певним позитивним аспектам життя, і немає підстав для бою чи тривожності. Ось деякі позитивні сторони, які асоціюються з директним рухом Меркурія з езотеричного погляду:

Ясність та розуміння: Меркурій вважається планетою комунікації, і його директний рух може сприяти ясності та легкості в комунікації. Це може означати краще розуміння і виразність у вашій мові та взаємодії з іншими людьми. Подальший розвиток: Цей період може бути сприятливим для особистого розвитку та навчання. Ви можете бути відкритішими до нових знань і можливостей. Здійснення планів: Якщо у вас були плани або проекти, які затримувалися під час ретроградного руху Меркурія, директний рух може означати полегшення у їх здійсненні та вирішенні труднощів. Зміна перспективи: Час директного руху Меркурія може допомогти вам поглянути на речі з іншого ракурсу і знайти нові способи вирішення проблем. Спілкування з духовним світом: Деякі езотеричні віровання стверджують, що Меркурій може впливати на спілкування з духовним світом, і під час його директного руху може бути легше отримувати інтуїтивні відповіді на питання.

Зазвичай езотеричні ритуали під час директного руху Меркурія спрямовані на позитивне сприяння цим аспектам життя, а не на страх чи тривожність. Важливо вірити в потенційність позитивних змін і використовувати цей період для особистого росту і розвитку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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