ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

"Мертва зона" та повернення двох областей: переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про війну

Тарологиня передбачила, які окуповані дві області Україна поверне у свій склад.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Мертва зона" та повернення двох областей: переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про війну

Війна в Україні / © ТСН

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні та повернення до складу нашої держави окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова за допомогою карт Таро розкрила підлі плани Росії щодо можливого повернення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Вона зазначила, що там окупанти можуть вимагати залишити своїх «гауляйтерів» або ж все станеться за сценаріями фейкових «Л/ДНР».

«А можливо вони хочуть віддати, щоб знову забрати», — передбачила тарологиня.

Переможниця «Битви екстрасенсів» додала, що вона бачить, що окуповані частини Херсонської та Запорізької областей можуть повернутись у склад нашої держави.

«Частина Донецької області буде буферною зоною або мертвою зоною, поки не почнеться відновлення», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie