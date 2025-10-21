"Мертва зона" та повернення двох областей: переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про війну

Війна в Україні / © ТСН

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні та повернення до складу нашої держави окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова за допомогою карт Таро розкрила підлі плани Росії щодо можливого повернення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Вона зазначила, що там окупанти можуть вимагати залишити своїх «гауляйтерів» або ж все станеться за сценаріями фейкових «Л/ДНР».

«А можливо вони хочуть віддати, щоб знову забрати», — передбачила тарологиня.

Переможниця «Битви екстрасенсів» додала, що вона бачить, що окуповані частини Херсонської та Запорізької областей можуть повернутись у склад нашої держави.

«Частина Донецької області буде буферною зоною або мертвою зоною, поки не почнеться відновлення», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.