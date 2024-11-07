"Ми будемо шоковані": тарологиня відповіла, які території не поверне Україна

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня Олена Бюн вважає, що за планом Трампа, Україна не зможе одразу повернути собі всі свої території. Проте з часом це вдасться.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Що стосується повернення територій, то спочатку буде шок. Ми можемо бути шоковані інформацією. Але карти кажуть, що в якийсь момент ми повернемо ці території. Хоча може бути розуміння, що ми втрачаємо ці території назавжди, але насправді ми їх повертається. Тобто є незрозумілі моменти", - сказала вона.

Тарологиня зазначила, що під час мирних домовленостей може бути умова певний час не забирати деякі території.

"Є план, він неточний. Але по плану Трампа, росіяни повинні з деяких територій піти", - сказала вона.

Нагадаємо, мольфарка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні.

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