Місячне затемнення 28 серпня 2026 року: що воно принесе кожному знаку Зодіаку

Місячне затемнення / © ТСН.ua

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У п'ятницю, 28 серпня, відбудеться часткове місячне затемнення. Воно стане другим затемненням серпня після повного сонячного затемнення 12 серпня і завершить цьогорічний серпневий сезон затемнень.

Астрономічно це буде дуже глибоке часткове затемнення: у максимальній фазі тінь Землі закриє більшу частину місячного диска. Максимум явища очікується близько 04:12 UTC.

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В астрології затемнення відбудеться приблизно на 5-му градусі Риб, навпроти Сонця у Діві. Ця вісь символічно пов'язана з протиставленням логіки та інтуїції, контролю і прийняття, повсякденних обов'язків та внутрішнього світу.

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Для різних знаків Зодіаку затемнення може акцентувати різні сфери життя.

Овен

Для Овнів головною темою може стати завершення внутрішнього процесу.

Можуть повернутися старі спогади, втома або питання, які довго відкладалися. Це не найкращий момент для того, щоб вимагати від себе максимальної продуктивності.

Затемнення може підказати, де настав час зробити паузу і відмовитися від того, що виснажує.

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Телець

Тельцям варто звернути увагу на друзів, спільноти та довгострокові плани.

Може змінитися коло спілкування або ставлення до певної мети. Деякі зв'язки зміцняться, інші можуть природно відійти у минуле.

Це хороший момент запитати себе, чи справді люди навколо підтримують той напрямок, у якому ви хочете рухатися.

Близнята

Для Близнят затемнення може стати помітним у професійній сфері.

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Можлива кульмінація проєкту, зміна статусу, рішення щодо роботи або усвідомлення, що певний кар'єрний сценарій більше не відповідає вашим цілям.

Не виключено, що доведеться зробити вибір між звичним і перспективним.

Рак

Ракам цей період може принести зміну світогляду.

Можливі новини, пов'язані з навчанням, подорожами або документами. Також може змінитися ставлення до переконань, які ще недавно здавалися беззаперечними.

Затемнення може символічно підштовхнути до розширення горизонтів.

Лев

Для Левів на перший план можуть вийти спільні гроші, борги, фінансові домовленості та питання довіри.

Може завершитися певний фінансовий етап або з'явитися необхідність переглянути умови співпраці.

Також цей період може підсвітити емоційні залежності та ситуації, де ви надто сильно покладалися на іншу людину.

Діва

Для Дів це одне з найважливіших затемнень серпня.

Місячне затемнення відбувається у протилежному знаку Риб, тому особливо помітною може стати сфера партнерства.

Можливі важливі розмови, зміна статусу стосунків або рішення, яке давно назрівало.

Це стосується не лише романтичного життя, а й ділових союзів.

Терези

Терезам варто звернути увагу на щоденні звички, роботу та баланс між обов'язками і відпочинком.

Може стати очевидно, що певний режим більше не працює.

Це хороший символічний момент, щоб переглянути навантаження і відмовитися від частини справ, які забирають надто багато сил.

Скорпіон

Для Скорпіонів затемнення активізує теми творчості, романтики та задоволення.

Може завершитися певна любовна історія — або, навпаки, почуття вийдуть на новий рівень.

Також може повернутися бажання займатися тим, що приносить радість, а не лише користь.

Стрілець

У Стрільців зміни можуть стосуватися дому та родини.

Можливі рішення про переїзд, завершення сімейної історії або перегляд стосунків із близькими.

Особливо важливо звернути увагу на те, де ви справді відчуваєте себе у безпеці.

Козоріг

Козорогам затемнення може принести важливу інформацію.

Можлива розмова, документ або новина, яка допоможе побачити ситуацію інакше.

Також можуть завершитися давні переговори або питання, пов'язані з навчанням чи короткими поїздками.

Водолій

Для Водоліїв головною темою стають гроші та самоцінність.

Може завершитися певний фінансовий цикл або з'явитися рішення щодо доходів.

Затемнення також може підштовхнути до питання: чи відповідає винагорода тій цінності, яку ви створюєте.

Риби

Для Риб це особливо важливе затемнення, адже воно відбувається безпосередньо у їхньому знаку.

На перший план виходять особисті рішення, самоідентичність і межі.

Може стати очевидно, що певна роль, стосунки або спосіб життя більше не відповідають тому, ким ви стали.

Для Риб це може бути моментом завершення старого образу себе і переходу до нового етапу.

Чому це затемнення вважають завершальним

Місячні затемнення в астрології традиційно пов'язують із кульмінаціями та завершеннями.

Це затемнення також закриває серпневу пару, яка почалася сонячним затемненням 12 серпня.

Тому події останніх двох тижнів можуть отримати логічне продовження або розв'язку.

Астрологи особливо виділяють Риб, Дів, Близнят і Стрільців, оскільки затемнення відбувається на початку мінливих знаків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають символічний або розважальний характер.

Нагадаємо, що рідкісне затемнення вже близько: Місяць стане майже "кривавим" — де його побачити

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