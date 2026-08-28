Місячне затемнення 28 серпня 2026 року: точний час і чи буде його видно в Україні

Місячне затемнення / © Unsplash

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У п'ятницю, 28 серпня 2026 року, відбудеться часткове місячне затемнення.

За даними NASA, явище буде видно в Америці, Європі, Африці та частині Західної Азії. Глобальний максимум затемнення припаде приблизно на 04:14 UTC, тобто близько 07:14 за київським часом.

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Проте для України є важлива особливість: до глобального максимуму Місяць уже опиниться під горизонтом.

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Тому спостерігати затемнення українці зможуть лише на його ранніх етапах — перед світанком.

О котрій почнеться місячне затемнення в Україні

Для Києва напівтіньова фаза розпочнеться приблизно о 04:23 за місцевим часом.

Часткова фаза, коли тінь Землі почне помітно закривати диск Місяця, розпочнеться приблизно о 05:33.

У Києві найвиразніше затемнення можна буде спостерігати приблизно о 06:05. Після цього Місяць уже буде дуже близько до горизонту і невдовзі зайде.

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Коли дивитися затемнення у Києві

У Києві найкраще почати спостереження після 05:30 ранку.

Місяць перебуватиме низько над західним і південно-західним горизонтом, тому потрібно обрати місце, де немає високих будинків, дерев або інших перешкод.

За даними Timeanddate, локальний максимум видимої частини затемнення у Києві очікується приблизно о 06:05.

Чи буде затемнення видно на заході України

Так, і саме на заході країни умови будуть кращими.

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Наприклад, у Луцьку напівтіньова фаза також розпочнеться близько 04:23, а часткова — о 05:33.

Найкращий момент для спостереження у Луцьку очікується приблизно о 06:26. На той момент затемнення матиме значно більшу локальну магнітуду, ніж у Києві.

Глобального максимуму о 07:12–07:14 там також не буде видно, оскільки Місяць уже перебуватиме нижче горизонту.

Чому Місяць може змінити колір

Під час часткового місячного затемнення частина Місяця заходить до тіні Землі.

Через це затемнена частина місячного диска може стати темнішою та набути червонуватого або мідного відтінку.

Саме через такий ефект повні місячні затемнення іноді називають «кривавим Місяцем».

28 серпня затемнення буде частковим, тому повністю червоним Місяць не стане.

Чи потрібні спеціальні окуляри

Ні.

На відміну від сонячного затемнення, місячне затемнення можна безпечно спостерігати неозброєним оком.

Телескоп або бінокль не обов'язкові, хоча вони дозволять краще побачити межу земної тіні на поверхні Місяця.

Найважливіше — знайти відкритий горизонт, оскільки явище відбуватиметься дуже низько над ним.

Чим особливе затемнення 28 серпня для астрології

В астрології місячне затемнення 28 серпня відбувається у знаку Риб.

Місячні затемнення традиційно пов'язують із завершеннями, кульмінаціями та моментами, коли певна ситуація стає зрозумілішою.

Риби символічно пов'язані з інтуїцією, емоціями, внутрішнім світом та здатністю відпускати.

Саме тому прихильники астрології розглядають цей день як завершення процесу, який почався після сонячного затемнення 12 серпня.

Місячне затемнення завершує коридор затемнень

У популярній астрології період між затемненнями 12 і 28 серпня називають коридором затемнень.

Сонячне затемнення 12 серпня відбулося у Леві, а місячне 28 серпня — у Рибах.

Тому 28 серпня символічно закриває цей серпневий цикл.

Прихильники астрології вважають, що після цього можуть поступово прояснюватися ситуації, які протягом останніх двох тижнів залишалися невизначеними.

Водночас важливо пам'ятати: коридор затемнень — астрологічний термін, а не астрономічне явище.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Подібні трактування мають символічний або розважальний характер.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що місячне затемнення 28 серпня 2026 року принесе кожному знаку Зодіаку

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