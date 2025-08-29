Місячне затемнення 7 вересня 2025 року: що категорично заборонено робити

Місячне затемнення / © ТСН.ua

Затемнення 7 вересня 2025 року відбудеться на завершальній фазі місячного циклу, коли підсвідомі процеси стають особливо потужними. Воно символізує перевірку на стійкість, очищення й завершення певних етапів. Енергетика дня нестабільна: різкі перепади настрою, відчуття втоми, неочікувані розмови чи конфлікти — усе це може проявитися.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Затемнення 7 вересня вважається “точкою звільнення”: воно підсвічує те, що потрібно відпустити, аби рухатися далі. Але діяти активно в цей день небезпечно.

Що категорично заборонено робити

Приймати важливі рішення. Контракти, угоди, великі покупки чи зміни роботи краще відкласти.

З’ясовувати стосунки. Емоції загострені, слова можуть поранити надовго.

Розпочинати нові справи. Старт у цей день вважається невдалим, бо енергія більше налаштована на завершення.

Переїзди, подорожі, активні поїздки. Можливі затримки й непередбачувані обставини.

Енергетичні практики “на силу”. Краще не проводити ритуалів, пов’язаних із викликом енергії чи агресивною магією.

Конфлікти та зловживання алкоголем чи важкою їжею. Це тільки підсилить напругу.

Що варто зробити

Практикувати спокій: медитації, прогулянки, усамітнення.

Записати й відпустити все, від чого хочете звільнитися.

Приділити увагу внутрішньому стану, відпочинку, снам.

Символічні очищувальні ритуали (свічка, вода, трави) допоможуть м’яко прожити цей день.

Місячне затемнення 7 вересня 2025 року несе енергію очищення, але водночас вимагає обережності. Це час, коли варто уникати різких дій, натомість зосередитися на внутрішньому балансі й спокійному завершенні старого.

