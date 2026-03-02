Місячне затемнення / © ТСН.ua

3 березня 2026 року відбудеться повне місячне затемнення у знаку Діви — одна з найпотужніших астрологічних подій весни. Астрологи попереджають: цей день може принести різкі розв’язки, завершення затяжних історій та усвідомлення, які змінюють плани на майбутнє. Кому доведеться переглянути роботу, стосунки чи спосіб життя — читайте в детальному гороскопі для всіх знаків зодіаку.

Що означає місячне затемнення 3 березня 2026 року

Повне місячне затемнення відбувається під час повні, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем. В астрології це символ кульмінації, завершення та емоційного піку.

Знак Діви пов’язаний з порядком, здоров’ям, щоденною працею, відповідальністю та практичними рішеннями. Тому події навколо 3 березня можуть стосуватися роботи, режиму, фінансів, самопочуття або стосунків, які давно потребували чесної розмови.

Це затемнення змушує не мріяти, а діяти.

Гороскоп на місячне затемнення 3 березня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен

Питання роботи та здоров’я виходять на перший план. Можливе завершення проєкту або зміна професійних обов’язків. Варто переглянути режим і навантаження.

Телець

Емоційна кульмінація у сфері кохання або творчості. Старі симпатії можуть повернутися, але не факт, що надовго. Важливо чесно відповісти собі, чого ви хочете.

Близнята

Домашні справи, родинні питання і житлові рішення потребуватимуть уваги. Можлива важлива розмова в сім’ї або завершення затяжного конфлікту.

Рак

Новини, документи або переговори можуть кардинально змінити плани. Уникайте імпульсивних заяв — інформація ще може уточнюватися.

Лев

Фінансова тема стане ключовою. Перегляд доходів, витрат або нова стратегія заробітку. Не час для ризикованих інвестицій.

Діва

Затемнення відбувається у вашому знаку — це особистий переламний момент. Ви можете змінити імідж, цілі або ставлення до важливої людини.

Терези

Період внутрішніх усвідомлень. Можливе завершення прихованої історії або звільнення від емоційного тягаря.

Скорпіон

Друзі та колектив можуть здивувати. Хтось з оточення відкриє справжні наміри. Час оновити соціальне коло.

Стрілець

Кар’єрна кульмінація. Можлива зміна посади, керівництва або стратегічного напряму. Доведеться швидко ухвалювати рішення.

Козоріг

Переосмислення планів на майбутнє. Події можуть підштовхнути до навчання або зміни світогляду.

Водолій

Фінансові та юридичні питання потребують обережності. Не варто поспішати з підписанням документів.

Риби

Стосунки проходять перевірку на міцність. Або союз переходить на новий рівень, або завершується.

Що не варто робити під час місячного затемнення

ухвалювати рішення в стані сильних емоцій

провокувати конфлікти

наражатися на великі фінансові ризики

ігнорувати сигнали здоров’я

Місячне затемнення 3 березня 2026 року — це не просто астрономічне явище, а точка завершення важливого етапу. Для когось це буде звільнення, для когось — серйозна розмова чи новий старт. Головне — не триматися за те, що вже втратило сенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.