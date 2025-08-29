Місячне затемнення 7 вересня 2025 року: що варто зробити

Місячне затемнення / © ТСН.ua

Реклама

Затемнення 7 вересня 2025 року супроводжуватиме “Кривавий Місяць” — Місяць у червонуватому відтінку, який традиційно вважають символом трансформації та переродження. Оскільки явище припадає на знак Риб, воно активує теми інтуїції, сновидінь, підсвідомості та емоційного звільнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Енергетика цього часу сприятиме:

Реклама

очищенню від минулого — завершенню незакритих відносин та старих сценаріїв;

інтуїтивним відкриттям — через сни, медитації чи символічні знаки;

духовним практикам — молитві, енергетичним ритуалам, роботі з намірами;

зціленню — як емоційному, так і тілесному.

Що варто зробити

Астрологи та езотерики радять під час цього затемнення уникати хаотичних дій та зберігати внутрішню тишу. Найбільш корисними практиками можуть стати:

написання списку того, що варто відпустити;

медитації на очищення і прощення;

робота зі стихією води — купання, очищення, символічне “змивання” негативу;

встановлення намірів на новий цикл життя.

У цей день особливо важливо прислухатися до себе: інтуїція підкаже правильний напрямок.

Місячне затемнення 7 вересня 2025 року стане сильним енергетичним порталом. Воно допоможе відпустити минуле, відкритися новим можливостям і закласти фундамент для майбутніх змін. Це момент, коли варто зупинитися, усвідомити свої справжні потреби й довіритися внутрішньому голосу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.