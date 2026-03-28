Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 березня?
Місяць розповідає
День, коли, чим би ми не займалися, важливий не результат, а процес — шлях, яким ми йдемо до своєї мети. Не можна відмовлятися від ухваленого раніше рішення і кидати вже розпочаті справи заради нових, якими б важливими вони нам водночас не здавалися.
Місяць рекомендує
Час сприятливий для з’ясування стосунків із близькою людиною: сьогодні вдасться знайти потрібні слова для рішучої розмови, уникнувши водночас взаємних образ і відшукавши спільну мову.
Місяць застерігає
Фінансовими операціями — особливо якщо йдеться про серйозні грошові суми — сьогодні краще не займатися, надто великий ризик прикрих втрат — відновити артеріальний баланс вдасться нескоро. Не варто звертати увагу на критику і претензії, які можуть висловити сторонні люди: їхні слова — вираження їхніх власних, але аж ніяк не наших проблем.
