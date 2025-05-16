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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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35
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1 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 17 травня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а чи не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 травня?

Місяць розповідає

День, коли Місяць зменшується: наша життєздатність поступово знижується, ми стаємо менш активними, наша реакція сповільнюється, ми швидше втомлюємося і менше встигаємо зробити, ніж у період зросталього Місяця.

Місяць радить

Небажано братися за нові справи — краще присвятити час звичній, налагодженій раніше роботі, але якщо такої можливості немає, працювати необхідно поступово, не поспішаючи — поспіх лише погіршить ситуацію.

Місяць застерігає

Не варто укладати шлюб — у створеній цього дня сім'ї не буде порозуміння, що рано чи пізно призведе до розставання. Займаючись спортом, потрібно утриматися від серйозних навантажень — вони можуть призвести до травм і перевтоми.

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