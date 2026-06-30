Місяць великих поворотів і нових рішень: прогноз за оракулом Ленорман на липень 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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Липень проходить під впливом карт Розвилка — Сонце — Вершник.

Загальна енергія місяця

Ця комбінація говорить про вибір, момент ясності та швидкий розвиток подій. Багато ситуацій, які довго перебували у невизначеності, нарешті вимагатимуть конкретного рішення.

Місяць буде дуже динамічним. Новини, зустрічі, несподівані можливості та різкі зміни планів стануть його головною темою.

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Для багатьох липень стане часом, коли доведеться чесно відповісти собі: куди я хочу рухатися далі?

Робота і фінанси

У професійній сфері липень принесе:

— нові можливості для розвитку

— важливі рішення щодо кар’єри

— активні переговори

— шанс змінити напрям діяльності

— фінансові можливості, які потребуватимуть швидкої реакції

Це хороший місяць для старту нового, але поганий для затягування рішень.

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Стосунки

У сфері почуттів липень буде дуже показовим.

Можливі:

— визначення статусу стосунків

— нові знайомства

— важливі розмови про майбутнє

— завершення історій, які давно втратили розвиток

— повернення людей із минулого

Місяць покаже, які зв’язки мають перспективу, а які трималися лише на звичці.

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Психологічний стан

Липень може дати відчуття, що події прискорилися.

Буде багато внутрішніх рішень, переосмислення власних цілей і бажання змінювати життя більш рішуче.

Для декого це стане місяцем особистісного дорослішання.

Порада від Ленорман

Не намагайтеся залишатися там, де ви вже давно переросли власну роль.

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Липень вимагає руху вперед, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від звичного.

Липень 2026 року — це місяць рішень, швидких подій і доленосних поворотів.

Усе, що почне змінюватися зараз, визначатиме не лише ваше літо, а й наступні місяці року.

І головне питання липня — чи готові ви обрати новий шлях.

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Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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