Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: особливості періоду, 10 езотеричних афірмацій

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року надає можливість переосмислити свої фінансові цілі та звільнитися від обмежень, які заважають вашому розвитку.

Мисливська повня в жовтні символізує період збору врожаю, закриття циклів та підготовки до зими. Це час, коли енергія повні надає можливість переосмислити свої цілі, оцінити досягнення та підготуватися до нових починань. Вона також сприяє зціленню емоційних ран і відпусканню старих обмежень, що допомагає відкрити шлях до фінансового і особистісного зростання.

10 езотеричних афірмацій для Мисливської повні

Я відкритий(а) для нових можливостей, які приходять у моє життя. Я приймаю достаток і процвітання у всіх своїх формах. Я звільняюся від всього, що заважає моєму фінансовому зростанню. Я заслуговую на успіх і фінансову стабільність. Моя енергія залучає позитивні зміни у моєму житті. Я вдячний(а) за все, що вже маю, і відкритий(а) до нових благ. Я вірю в свою здатність створювати життя, яке я бажаю. Я відпускаю страхи і сумніви, щоб прийняти достаток. Кожен день я наближаюся до своїх фінансових цілей. Я візуалізую своє фінансове благополуччя з ясністю та впевненістю.

Ці афірмації можуть допомогти вам зосередитися на позитивних змінах у житті та залучити бажане під час Мисливської повні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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