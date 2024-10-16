Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: що категорично заборонено

У період Мисливської повні важливо бути уважними до своїх почуттів та інтуїції, оскільки це може допомогти виявити приховані істини та з’ясувати, що справді важливо у вашому житті.

У період Мисливської повні 17 жовтня 2024 року слід уникати наступних дій:

Не робіть поспішних рішень: емоції можуть бути підвищеними, тому ухвалення рішень в стані стресу чи тривоги може призвести до неприємних наслідків. Не закривайтеся в собі: уникайте ізоляції та самотності. Підтримуйте зв'язки з друзями та родиною, щоб не втратити можливість обміну енергією та підтримкою. Не ігноруйте свої емоції: мисливська повня може підсилювати емоційні сплески, тому не намагайтеся придушити або ігнорувати те, що відчуваєте. Краще спробуйте їх усвідомити та проаналізувати. Не забувайте про свої межі: будьте обережні з людьми, які можуть намагатися використати вашу енергію або доброту. Не дозволяйте іншим нав’язувати свої бажання чи ідеї. Не проводьте ритуали на очищення, якщо ви не готові: уникайте обрядів, які можуть вимагати глибокого емоційного очищення, якщо ви не відчуваєте себе готовими до цього, адже це може бути стресовим досвідом.

Цей період вимагає уваги до себе та своїх емоцій, тому важливо дотримуватися обережності і свідомо підходити до своїх дій.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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