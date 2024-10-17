Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: що означає цей період з погляду астрології, езотерики, астрономії

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року, яка відбуватиметься у знаку Овна, спонукатиме до активних дій, рішучості та сміливості.

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року має особливе значення в астрології, езотериці та астрономії.

Астрономія

Мисливська повня — це повний Місяць, який відбувається після Жнивної повні (найближчої до осіннього рівнодення). Ця назва походить з давніх часів, коли племена використовували яскраве світло цієї повні для полювання на тварин, готуючись до зими. Це не Супермісяць, оскільки Місяць не перебуватиме на максимально близькій відстані до Землі.

Астрологія

Астрологічно, Мисливська повня 2024 року відбудеться у знаку Овна, що додає енергійності та активності. Овен — це знак вогню, який символізує лідерство, сміливість і рішучість. Ця повня може підштовхнути людей до рішучих дій і важливих рішень. Емоційно це буде період натхнення, але також і внутрішніх протиріч, оскільки повня часто підсилює емоції.

Езотерика

З езотеричної погляду, Мисливська повня символізує час збору плодів наших дій та підготовки до зими — як у фізичному, так і у духовному сенсі. Це сприятливий момент для того, щоб завершити важливі проєкти, оцінити досягнення і звільнитися від усього, що не служить для подальшого росту.

Тож, цей період спонукатиме до рішучості, але й до внутрішньої трансформації, коли старе поступається місцем новому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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