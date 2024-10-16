Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: три медитації для наповнення

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року символізує час збору врожаю та підготовки до нових починань, що надає можливість переосмислити цілі та наміри.

Мисливська повня, яка відбудеться 17 жовтня 2024 року, є чудовим часом для медитацій, які допоможуть наповнитися енергією, розширити свідомість та налаштуватися на позитивні зміни. Ось три медитації, які ви можете спробувати:

1. Медитація на вдячність

Мета: наповнитися позитивною енергією та відчуттям достатку.

Проведення:

Сядьте в зручну позу з прямою спиною, закрийте очі.

Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, зосереджуючись на диханні.

Уявіть, як ваше серце наповнюється світлом. З кожним вдихом це світло стає яскравішим.

Подумайте про все, за що ви вдячні в своєму житті. Уявіть, як ці моменти наповнюють вас радістю та спокоєм.

Проведіть в цій медитації 10-15 хвилин, після чого повільно відкрийте очі.

2. Медитація на зцілення

Мета: зцілити емоційні та фізичні рани, відновити енергію.

Проведення:

Сядьте або лягайте в зручному місці, де вас ніхто не потривожить.

Закрийте очі і зосередьтеся на диханні.

Уявіть, як з кожним вдихом ви втягуєте світло, а з кожним видихом відпускаєте напругу і негатив.

Сконцентруйтеся на місцях, які потребують зцілення. Уявіть, як світло заповнює ці області, зцілюючи їх.

Продовжуйте цю медитацію 15-20 хвилин, відчуваючи, як ваше тіло наповнюється енергією та легкістю.

3. Медитація на наміри

Мета: встановити ясні наміри на наступний місяць.

Проведення:

Сядьте в тихому місці, закрийте очі і зосередьтеся на диханні.

Уявіть, як яскравий світло оточує вас, створюючи атмосферу спокою та захищеності.

Визначте ваші наміри на наступний місяць. Це можуть бути цілі, бажання або зміни, які ви хочете досягти.

Уявіть, як ваші наміри набирають сили і енергії. Відчуйте, як вони втілюються в реальність.

Продовжуйте медитацію 10-15 хвилин, після чого запишіть свої наміри, щоб закріпити їх.

Загальні поради:

Виберіть час, коли ви зможете насолодитися спокоєм і усамітненням.

Використовуйте ароматичні свічки або ефірні олії для створення атмосфери.

Можна слухати релаксову музику або звуки природи під час медитацій.

Ці медитації допоможуть вам максимально використати енергію Мисливської повні та підготуватися до нових починань.

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