Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: три ритуали для зростання фінансів

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року є потужним часом для залучення фінансових можливостей і розширення благополуччя.

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року — це чудовий час для проведення ритуалів, які можуть допомогти привернути фінансовий добробут.

Ось три ритуали, які ви можете спробувати:

1. Ритуал на залучення грошей

Матеріали:

Зелена свічка (символ фінансового благополуччя)

Монета

Листок паперу

Олівець або ручка

Процедура:

Запаліть зелену свічку у спокійному місці. На листку паперу напишіть ваші фінансові цілі або бажання (наприклад, "Я приваблюю достаток у своє життя"). Поставте монету біля свічки, уявляючи, як ваше бажання наповнюється енергією. Читайте написане протягом 5-10 хвилин, візуалізуючи, як гроші приходять у ваше життя. Залиште свічку догоріти, а папір зберігайте в місці, де ви зберігаєте гроші.

2. Ритуал на очищення боргів

Матеріали:

Червона свічка

Вода в мисці

Лимон

Процедура:

Запаліть червону свічку, символізуючи енергію зцілення. Наповніть миску водою та додайте кілька шматочків лимона. Поставте свої фінансові зобов'язання (борги, рахунки) в цю воду на 10-15 хвилин, візуалізуючи, як лимон очищає вашу фінансову ситуацію. Вийміть документи, висушіть їх і зберігайте в спеціальному місці, де ви зберігаєте свої фінансові речі.

3. Ритуал з розширення достатку

Матеріали:

Жовта свічка

Доларова купюра (або будь-яка валюта)

Сіль

Процедура:

Запаліть жовту свічку, яка символізує процвітання. Помістіть доларову купюру на столі, навколо якої посипте сіль у формі кола. Сфокусуйтеся на купюрі, уявляючи, як ваша фінансова ситуація покращується. Можете проговорити свої наміри, наприклад: "Я відкритий(а) для достатку у всіх його формах". Дайте свічці догоріти, а потім покладіть купюру в гаманець, щоб привернути більше грошей.

Загальні поради:

Перед ритуалом очистіть простір: запаліть ароматичні свічки або використовуйте сандалове дерево.

Визначте, у якому стані ви хочете бачити свої фінанси через місяць, і уявляйте це під час ритуалів.

Виконуйте ритуали з вірою та позитивними намірами, щоб залучити достаток у своє життя.

Ці ритуали можуть допомогти вам налаштуватися на фінансовий успіх і процвітання під час Мисливської повні.

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