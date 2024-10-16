Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: три ритуали для зростання фінансів

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: три ритуали для зростання фінансів

Цей період підтримує активну роботу з намірами, що дозволяє вам проявити свої бажання та візуалізувати фінансовий успіх. / Фото: ТСН.ua

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року є потужним часом для залучення фінансових можливостей і розширення благополуччя.

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року — це чудовий час для проведення ритуалів, які можуть допомогти привернути фінансовий добробут.

Ось три ритуали, які ви можете спробувати:

1. Ритуал на залучення грошей

Матеріали:

  • Зелена свічка (символ фінансового благополуччя)
  • Монета
  • Листок паперу
  • Олівець або ручка

Процедура:

  1. Запаліть зелену свічку у спокійному місці.
  2. На листку паперу напишіть ваші фінансові цілі або бажання (наприклад, "Я приваблюю достаток у своє життя").
  3. Поставте монету біля свічки, уявляючи, як ваше бажання наповнюється енергією.
  4. Читайте написане протягом 5-10 хвилин, візуалізуючи, як гроші приходять у ваше життя.
  5. Залиште свічку догоріти, а папір зберігайте в місці, де ви зберігаєте гроші.

2. Ритуал на очищення боргів

Матеріали:

  • Червона свічка
  • Вода в мисці
  • Лимон

Процедура:

  1. Запаліть червону свічку, символізуючи енергію зцілення.
  2. Наповніть миску водою та додайте кілька шматочків лимона.
  3. Поставте свої фінансові зобов'язання (борги, рахунки) в цю воду на 10-15 хвилин, візуалізуючи, як лимон очищає вашу фінансову ситуацію.
  4. Вийміть документи, висушіть їх і зберігайте в спеціальному місці, де ви зберігаєте свої фінансові речі.

3. Ритуал з розширення достатку

Матеріали:

  • Жовта свічка
  • Доларова купюра (або будь-яка валюта)
  • Сіль

Процедура:

  1. Запаліть жовту свічку, яка символізує процвітання.
  2. Помістіть доларову купюру на столі, навколо якої посипте сіль у формі кола.
  3. Сфокусуйтеся на купюрі, уявляючи, як ваша фінансова ситуація покращується. Можете проговорити свої наміри, наприклад: "Я відкритий(а) для достатку у всіх його формах".
  4. Дайте свічці догоріти, а потім покладіть купюру в гаманець, щоб привернути більше грошей.

Загальні поради:

  • Перед ритуалом очистіть простір: запаліть ароматичні свічки або використовуйте сандалове дерево.
  • Визначте, у якому стані ви хочете бачити свої фінанси через місяць, і уявляйте це під час ритуалів.
  • Виконуйте ритуали з вірою та позитивними намірами, щоб залучити достаток у своє життя.

Ці ритуали можуть допомогти вам налаштуватися на фінансовий успіх і процвітання під час Мисливської повні. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Повʼязані теми:

Наступна публікація