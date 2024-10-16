Мисливська повня 17 жовтня 2024 року: три ритуали для зростання фінансів

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року є потужним часом для залучення фінансових можливостей і розширення благополуччя.
Мисливська повня 17 жовтня 2024 року — це чудовий час для проведення ритуалів, які можуть допомогти привернути фінансовий добробут.
Ось три ритуали, які ви можете спробувати:
1. Ритуал на залучення грошей
Матеріали:
- Зелена свічка (символ фінансового благополуччя)
- Монета
- Листок паперу
- Олівець або ручка
Процедура:
- Запаліть зелену свічку у спокійному місці.
- На листку паперу напишіть ваші фінансові цілі або бажання (наприклад, "Я приваблюю достаток у своє життя").
- Поставте монету біля свічки, уявляючи, як ваше бажання наповнюється енергією.
- Читайте написане протягом 5-10 хвилин, візуалізуючи, як гроші приходять у ваше життя.
- Залиште свічку догоріти, а папір зберігайте в місці, де ви зберігаєте гроші.
2. Ритуал на очищення боргів
Матеріали:
- Червона свічка
- Вода в мисці
- Лимон
Процедура:
- Запаліть червону свічку, символізуючи енергію зцілення.
- Наповніть миску водою та додайте кілька шматочків лимона.
- Поставте свої фінансові зобов'язання (борги, рахунки) в цю воду на 10-15 хвилин, візуалізуючи, як лимон очищає вашу фінансову ситуацію.
- Вийміть документи, висушіть їх і зберігайте в спеціальному місці, де ви зберігаєте свої фінансові речі.
3. Ритуал з розширення достатку
Матеріали:
- Жовта свічка
- Доларова купюра (або будь-яка валюта)
- Сіль
Процедура:
- Запаліть жовту свічку, яка символізує процвітання.
- Помістіть доларову купюру на столі, навколо якої посипте сіль у формі кола.
- Сфокусуйтеся на купюрі, уявляючи, як ваша фінансова ситуація покращується. Можете проговорити свої наміри, наприклад: "Я відкритий(а) для достатку у всіх його формах".
- Дайте свічці догоріти, а потім покладіть купюру в гаманець, щоб привернути більше грошей.
Загальні поради:
- Перед ритуалом очистіть простір: запаліть ароматичні свічки або використовуйте сандалове дерево.
- Визначте, у якому стані ви хочете бачити свої фінанси через місяць, і уявляйте це під час ритуалів.
- Виконуйте ритуали з вірою та позитивними намірами, щоб залучити достаток у своє життя.
Ці ритуали можуть допомогти вам налаштуватися на фінансовий успіх і процвітання під час Мисливської повні.
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