Міст можуть дуже скоро знищити: тарологиня розповіла, чи повернеться Крим до складу України

Кримський міст буде знищено вже найближчими днями або і взагалі 24 серпня.

Про це сказала тарологиня Людмила Хомутовська на YouTube-каналі "Мій світ".

Хомутовська вважає, що вибухи на окупованому півострові свідчать про початок деокупації української території.

Також тарологиня наголосила, що Кримський міст може бути знищено вже 24 серпня.

"Це може бути завтра-після завтра. Це станеться, якщо росіяни перейдуть "червоні лінії". Не здивуюсь, що якщо це станеться 24 серпня, - сказала Хомутовська.

Тарологиня зазначила, що росіяни більше не зможуть наступати на Україну та захоплювати нові території. Вона додала, що після війни, Крим повернеться до складу України.

Нагадаємо, астрологиня розповіла, що чекає на нашу країну після 24 серпня 2022 року.

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