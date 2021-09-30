Астрологію можна застосувати не лише для окремих особистостей, але і для цілих міст або країн.

Ті ж принципи, що застосовують під час трактування натальної карти людини, можна застосувати і до країн, міст і територій. За допомогою гороскопу можна описати його природу та помізкувати, що його очікує у майбутньому. На жаль, точні дати заснування міст, приховані у далекому минулому, тому про астрологію для населених пунктів доводиться говорити досить приблизно. Сфера астрології, яка вивчає гороскопи країн та народів, називається мунданною або політичною астрологією. З'ясуймо разом, хто за знаком зодіаку Київ.

Астрологічна історія міст: що це таке

Міста існують тривалий час, тому спеціалісти вивчають так звані цикли зовнішніх планет та їх повторювальні моделі в гороскопі міст. У цьому виді астрології Сонце є головною планетою для будь-якої території, а Місяць - для народу або громадської думки.

Великі міста та їхні знаки зодіаку

Наприклад, Будапешт перебуває під знаком зодіаку Стрільця, Чикаго - Лева, Стамбул - Рака, Ієрусалим - Діви, Москва - Водолія, Неаполь - Овна, Нью-Йорк - Рака, Париж - Діви, Венеція - Рака тощо.

Наприклад, Рим був найважливішим містом західної цивілізації, адже юридичні системи чималої кількості країн основані на саме римському праві. Традиційно вважалося, що Римом керує Лев, і цей знак зодіаку вважався його знаком аж до епохи Відродження. Проте водночас традиційною датою заснування Рима вважається 21 квітня 753 року до н.е. Таким чином, Сонце у цей період перебувало у астрологічному знаку зодіаку Овен.

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Приміром, Лондоном керують Близнята. Чимало астрологів досліджували цю тему і вважають, що управителем цього британського міста є саме представник цього знаку зодіаку. Цікаво, що 1 квітня 1965 року британські астрологи створили астрологічну карту, яку використовують і по цей день. Попри те, розрахунки тривають і карта отримує нові нюанси.

Міста в астрології: хто за знаком зодіаку Київ

Тим часом астрологи вважають, що столиця України Київ перебуває під впливом Лева і навіть описують, якими районами української столиці та який астрологічний знак ними керує. Тому давайте детальніше дізнаємося про цей знак зодіаку.

Символом цього знаку зодіаку є лев'яча грива. Цар звірів тільки підкреслює натуру цього знаку зодіаку, що кореспондується з величним минулим Києва - столиці Русі-України.

Левів неможливо не помітити. Вроджене благородство і заразна любов до життя ставить Левів на п'єдестал, а іншим залишається тільки поклонятися. Можливо, саме це, з погляду астрології, допоможе величному місту у майбутньому.

Також Леви вважають себе особливими, тому й бажають особливого ставлення. Ці гордощі є важливим аспектом під час формування особистості Лева. Практично неможливо Лева змусити змінити свою точку зору. Цей знак зодіаку у більшості випадків мислить тільки по прямій.

Цікаво, що Левам завжди потрібний час, що ретельно все обмізкувати, але практично завжди він упускає певні деталі, а от рішення ухвалює на підставі інтуїції, а не фактів. Але істинна царська велич представників цього знаку зодіаку дає можливість мати добре і дозволяти собі більше, ніж іншим.

Зрозуміло, що однією невеличкою розвідкою про астрологічний знак Києва неможливо дізнатися про майбутнє міста надалі. Адже потрібний ґрунтовний аналіз транзитів планет, циклів планет, асцидента, домів у гороскопі тощо. Проте ця розповідь покликана хоч трохи розповісти про те, чому столиця така і що за цим ховається з погляду астрології.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, хто Україна за знаком зодіаку.

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