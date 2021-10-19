Містичний Геловін 31 жовтня: традиції та звичаї

Більшість символів свята мають довгу історію

Геловін щороку святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені, зокрема походження його від шотландського Саваня, але останні дослідження доводять його католицькі корені.

Під час святкування Геловін відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання оселі та будівель, вирізання ліхтаря з гарбуза, цукрування яблук, розведення вогнищ, виловлювання яблук з відра, розігрування, розповідання моторошних оповідок, перегляд фільмів жахів тощо.

Геловін: символи

Більшість символів свята мають довгу історію. Наприклад, традиція виготовлення гарбузів-світильників пішла від кельтського звичаю створювати ліхтарі, які допомагають душам знайти шлях в чистилище. У Шотландії символом Геловіну виступала ріпа, але в Північній Америці її швидко замінив гарбуз, як дешевий та доступний овоч. Вперше створення гарбузів-світильників в Америці було зафіксовано в 1837; цей ритуал, що проводився під час збору врожаю, не мав ніякого відношення до Геловіну аж до другої половини XIX століття

Геловін: переодягання

Одягання в карнавальні костюми — порівняно недавній елемент свята. Вперше як повноцінний звичай воно було зафіксовано на початку XX століття та сходить до американських традицій костюмованих вечірок[53]. Вперше носіння маскарадних костюмів на Геловін зареєстровано в 1895 в Шотландії, коли діти в масках ходили по домівках та отримували цукерки, тістечка, фрукти та гроші. Немає жодної згадки про подібні традиції в США, Ірландії або Англії до 1900 року. В Шотландії дітей, які, одягнувшись у карнавальні костюми, зображують різних монстрів або інших персонажів, ходять від будинку до будинку та випрошують солодощі.

Також читайте Американці на Геловін можуть витратити рекордні 10 млрд доларів - NRF

Основна тема костюмів на Геловін — це різна нечисть або надприродні персонажі, проте популярні й костюми на абсолютно довільну тематику, хоча основний мотив продовжує залишатися найпоширенішим. Так, в 2000-х серед костюмів на Хелловін можна було зустріти не лише костюми вампірів, перевертнів або відьом, а й фей, королев, діячів попкультури та навіть рольові костюми сексуальної тематики.

Геловін: випрошування солодощів

Традиція вбиратися в костюми та ходити від хати до хати, випрошуючи солодощі, з'явилася ще в Середньовіччі та спочатку була пов'язана з Різдвом. В Англії та Ірландії бідняки здавна ходили по домівках та випрошували так звані "духовні тістечка" в День всіх святих (1 листопада - ред.), обіцяючи в обмін молитися за душі померлих родичів господарів. Хоча цей звичай вважається споконвічно британським, дослідники також знаходили згадки про нього на півдні Італії. Один з персонажів комедії Вільяма Шекспіра вимовляє фразу "Ти скиглиш, як жебрак на День всіх святих", що свідчить про значне поширення цього звичаю вже наприкінці XVI століття.

В США перший раз його використання зафіксовано 1934 року, а сам звичай почав активно поширюватися лише з 1939 року. До 1940-років відзначено вже широке поширення по всій країні.

Геловін: ігри та інші традиції

Окрім випрошування солодощів та носіння різноманітних костюмів, святкування Геловіну також пов'язано з деякими специфічними іграми та ворожіннями. Наприклад, можна зустріти згадки про ворожіння за допомогою шкірки: шотландські дівчата зрізали шкірку з яблук, намагаючись зробити її якомога довше, і кидали через плече. Вважалося, що впала шкірка приймала вигляд першої літери прізвища судженого. Інший звичай ґрунтувався на відомому повір'ї про Криваву Мері, який в наші дні перетворився в популярну міську легенду. Це гадання полягало в тому, що молоді дівчата мали в темному домі піднятися по сходах спиною вперед та провести свічкою перед дзеркалом. Після цього в дзеркалі нібито мало показатися обличчя майбутнього чоловіка, але дівчина могла побачити в дзеркалі й череп — це означало, що вона помре, так і не вийшовши заміж.

Геловін: святковий стіл

Через те, що у Північній півкулі Геловін припадає на пору осіннього врожаю яблук, одне з чільних місць на святковому столі посідають яблука, які вкривають поливкою, цукрують, карамелізують або викачують у цукровому сиропі та горіхах.

Своєю чергою, в Північній Америці популярні цукерки у вигляді кукурудзи та гарбуза.

Донині, у сучасній Ірландії до свята випікають (або тепер, купують) пиріг, у який закладають горох, дерев'яну тріску, шматок тканини, монету та кільце. Предмет, що попався їдцю пророкував майбутнє: горох — не чекати швидкого весілля, тріска — неприємності в сімейному житті, шматок тканини — бідність тощо.

Читайте також:

Новини світу: в зоопарку американського Портленда влаштували традиційну забаву до Геловіна

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання