Містичний прогноз на 1-6 березня 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 1-6 березня 2022 року: що руни нам віщують

Руни допомагають отримати відповіді на наші внутрішні запитання.

Слово "руна" означає "секрет" або "таємниця". Вже серед найперших знаків, написаних людською рукою і які мають явно магічний характер, ми знаходимо прообрази деяких рун - йдеться про XVII-XVI тисячоліття до нашої ери. Футарк – це не алфавіт у звичайному розумінні цього слова, а саме рунічний лад, жорстко закріплений перелік рун, з їхніми фонетичними і магічними значеннями і іменами. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на перший тиждень 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — це шоста руна германського Старшого (першого) Футарка, яка пов'язана з творчістю. Назва цієї руни походить від словосполучення "соснова скіпка". Дехто з дослідників вважають, що це слово означає "факел".

З погляду езотериків, ця руна свідчить про бачення, послання, знання, творчість, натхнення, певні технічні здібності. Також йдеться про вогонь життя, який палає у вас, стриману, але водночас керовану силу, здатність до перетворень та перебудови. Ця руна підказує, що йдеться про силу творення власної реальності. Відкриває нову силу, енергію, потужність та сексуальну любов.

Також ця руна підказує, що у вас з'явився свіжий погляд на життя, який допоможе вам побачити справжню ціну речей. Використовуйте можливості, які дає вас всесвіт, щоб стати прикладом для оточення.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — це п'ята руна германського Першого Футарка. Відповідна назва руни означає "подорож", "колесо", "віз".

Руна Райдо означає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож життєвим шляхом, зміни, еволюцію. Також написання руни пов'язують із колісницею бога грому Тора або богині кохання Фреї, та законом як у приземленому, так і в метафізичному сенсі. З погляду езотерики руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.

Смиренно прийміть неминучість і необхідність змін - вони можуть бути позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на позитивне прийняття цих змін.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Ейваз"

ТСН.ua

"Ейваз" — тринадцята руна германського Старшого Футарка. Назва руни означає "тисове дерево" або "лось".

Ця руна говорить за силу, надійність, захист, що заслуговують довіри. Також йдеться про просвітленість, витривалість, силу руху вперед, забезпеченість ціллю і мотивами. Вон вказує на визначення власних пріоритетів і можливість досягнення поставленої мети. До того ж поруч з вами з'явиться чесна людина, яка варта довіри.

Ви міцно трималися свого коріння і тепер отримаєте винагороду. Зараз ви можете спромогтися на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки і налаштуйтеся отримати духовну підтримку.

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