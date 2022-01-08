Містичний прогноз на 10-16 січня 2022: що руни нам віщують

Руни за допомогою містичних підказок пророкують майбутнє.

Руни з'явилися дуже давно у середовищі давніх германців і стали не лише абеткою для запису інформації. Ці знаки стали магічними і вирізалися на магічних амулетів. З плином часу інтерес до рун повернувся. Зараз руни, як і карти Таро, одні з найпопулярніших засобів для ворожіння та пророкування ймовірно майбутнього. Також руни популярні у середовищі сучасних неозичників та езотериків

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Петро"

ТСН.ua

"Петро" — це руна Старшого Футарка, тобто азбуки давніх скандинавів. Переклад цієї руни невідомий, але деякі експерти сходяться на думці, що ця назва походить з загальногерманського "грушеве дерево" (або, скоріше, фруктове дерево). Крім того, ряд дослідників сходяться на думці, що назва цієї руни походить від імені богині Берти, а сама руна пов'язана з жіночими божествами, зокрема, з норнами, які відповідають за долю людей. Дехто вважає, що назва руни означає "кубок долі" або "лоно" і вона пов'язана з жіночим началом. Ви не здатні зробити власний вибір, поки будете думати, що ви - іграшка у руках долі, - каже ця руна.

Також в езотериці ця руна символізує перетворення шляхом отримання нових знань, завдяки яким людина починає цілісно сприймати світ і бачити суть того, що відбувається. Вона оповідає про приховані речі і здатності, знання майбутнього і власного шляху в житті, еволюційні зміни, які покращать життя.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Єра"

ТСН.ua

"Єра" — це руна германського Першого Футарка. Назва відповідної руни означає "рік", "гарний врожай".

Ця руна підказує врахувати результати попередніх зусиль. Незабаром настане час миру, щастя і врожаю. Надії і сподівання на мир і процвітання мають справдитися. Всесвіт обіцяє справедливий і заслужений успіх. Все змінюється у власному плині часу.

Також ви маєте усвідомити, що марно тримаєтеся за свої минулі переконання. Таким чином, ви заважаєте самому собі почати нові можливості, які вас оточують. Не турбуйтеся про зміни, вони пов'язані з відродженням. Настав час дати минулому піти та сміливо дивитися майбутньому у вічі.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Лаґуз"

ТСН.ua

"Лаґуз" — це руна нордичного Футарка. Її назва означає "вода", "море", хоча є й такі екзотичні назви як "цибуля-порей".

Ця руна підказує, що слід бути у потоці та знайти джерело достатку. Для цього потрібно час від часу відновлювати свої сили та органічно зростати. Не відкидайте для руху у реальному світі фантазії, уяву і розв'язання психологічних питань. Не бійтеся мріяти та поринати у невідомий, прихований та глибокий внутрішній світ.

Також слід пити більше води, їсти здорову їжу, щоб повною мірою відчути свою життєву силу. Життєвий відплив віднесе вас від берега і перед вами відкриються нові горизонти. Ви маєте довіряти природному перебігу речей, щоб все встигнути.

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