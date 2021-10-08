Містичний прогноз на 11-17 жовтня: що руни нам віщують

Руни зараз переживають новий період популярності.

Руни або як його ще називають - рунічне письмо - це система священної писемності, яка побутувала у Скандинавії, Германії та Британії до початку розвинутого Середньовіччя. Рунічну абетку за першими шістьома літерами також називають Футарком. До того ж розрізняють Старший Футарк та Молодший Футарк. Уже у XX та XXI століттях руни отримали нове відродження, бо зацікавили езотериків.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 11-17 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — це шоста руна германського Старшого (першого) Футарка, яка пов'язана з творчістю. Назва цієї руни походить від словосполучення "соснова скіпка". Дехто з дослідників вважають, що це слово означає "факел".

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З погляду езотериків, ця руна свідчить про бачення, послання, знання, творчість, натхнення, певні технічні здібності. Також йдеться про вогонь життя, який палає у вас, стриману, але водночас керовану силу, здатність до перетворень та перебудови. Ця руна підказує, що йдеться про силу творення власної реальності. Відкриває нову силу, енергію, потужність та сексуальну любов.

Також ця руна підказує, що у вас з'явився свіжий погляд на життя, який допоможе вам побачити справжню ціну речей. Використовуйте можливості, які дає вас всесвіт, щоб стати прикладом для оточення.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Уруз"

ТСН.ua

"Уруз" — це друга руна германського першого Футарка. Назва цієї руни означає «дикий бик, тур» як символ первісної некерованої сили природи, фізичної сили.

Тур — це дика тварина. Тур — безпосередній пращур свійського бика (великої рогатої худоби). Був поширений в Європі, Центральній і Південно-західній Азії, північній Африці. Мешкав у лісах, лісостепу, степах.

Тому значення символу цієї руни може бути зараховане до дикої енергії або нестримного потенціалу. Йдеться про некеровану частину людської психіки. Ця руна також може позначати життєспроможність та особисте здоров'я, мужність, сексуальний потяг та чоловічу потенцію. Вона також репрезентує неусвідомлену енергію всередині людини.

Ця руна підказує, що слід ретельно обдумувати свої вчинки та мати достатньо сил, щоб подолати будь-які перешкоди. Глибинні сили вашого "Я" почнуть впливати на ваше щоденне життя.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Феху"

ТСН.ua

"Феху" — перша руна германського Старшого Футарка. Назва руни цієї руни перекладається як "худоба" як символ добробут, багатства, процвітання.

У магічному значенні руна "Феху" використовувалася як символ багатства, джерелом якого є уміння конкретної людини, тому що у Північній Європі число голів худоби довгий час було основним показником заможності та вправності господаря. Також руна іноді пов'язується з коровою Аудумлою, яка згідно зі скандинавськими міфами створила світ. Зараз ця руна дуже популярна серед неоязичників як талісман.

Зараз ви можете гармонійно з'єднатися із всесвітом. У ваше життя прийде процвітання та багатство. Лише страх заважає вам досягнути фінансового успіху. Тому навчіться цінувати свої ресурси. Також діліться з іншими своїми надбаннями та будьте готові до отримання нових благ.

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