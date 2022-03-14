Містичний прогноз на 14-20 березня 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 14-20 березня 2022 року: що руни нам віщують

Руни, як і карти Таро, використовуються для передбачення ймовірного майбутнього.

Руни - це цілком відмінна від карт Таро, система для ворожіння та усвідомлення майбутнього, яке може втілитися у реальність. Пророцтва рунічних знаків у більшості випадків є більш жорсткими, ніж трактування карт Таро. Також потрібно розуміти, що руни – це духовний шлях. Вони можуть призвести до змін, якщо ви до них готові. Кожна руна, а їх двадцять п'ять, – це певний стан людини.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 14-20 березня 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня 14-20 березня 2022 року - "Тейваз"

ТСН.ua

"Тейваз" — це сімнадцята руна Старшого Футарка, тобто алфавіту вікінгів. Вона пов'язана зі скандинавським богом Тюром, богом закону, війни та передвісником перемог. Назва руни означає "бог" або "володар". Зображався одноруким , адже другу руку йому відкусив вовк Фенрір.

Вважається, що початковий пантеон давньогерманських богів складався з чотирьох фігур. Чіткої субординації між ними, очевидно, не існувало, а їхні культи існували й розвивалися паралельно. У перші століття нашої ери домінантне місце в пантеоні обіймав саме Тюр, схожий за своїми функціями і за етимологією давньогрецькому Зевсу і давньоримському Юпітеру (імена всіх цих богів походять від індоєвропейського кореня div — блищати, сяяти). Саме на честь бога Тюра назвали один з днів тижня вівторок в англомовних країнах - Tuesday.

Ця руна каже, що настав час діяти сміливо і рішуче, — і перемога буде вашою. Керуйтеся своїм досвідом і розумом.

Також ця карта свідчить про честь, правосуддя, лідерство і владу. Не забувайте про аналіз, раціональність й знання про те, де перебуває істинна сила. Будьте готові до самопожертви.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня 14-20 березня 2022 року - "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — це двадцята руна нордичного Старшого Футарка. Назва цієї руни перекладається як "людина", "людство". Спеціалісти свідчать, що ця руна розповідає про особистість та індивід. Вона "відповідає" за ставлення до інших і їхнє ставлення до вас. Наступного тижня зверніть увагу на друзів і ворогів, соціальний порядок.

Також ця руна підказує, що слід довіряти фактам, інтелекту, передбачливості, творчості, навичкам та здібностям. Проте не відкидайте можливість отримати деякий вид допомоги або співпраці.

"Манназ" каже, що слід прийняти всі ті сили і слабкості, які і роблять вас людиною, саме тоді ви зможете реалізувати ваше божественне начало.

Вона характеризує людину не як окремо взяту особистість, а й як представника соціуму, тобто, не внутрішню сутність індивідуума, а те, що він отримав під впливом суспільства, у якому живе, те, що допомагає людині відчувати себе частиною колективу.

Ця руна оповідає і про душевну гармонію та духовне зростання. Зараз слід розв'язати безліч серйозних соціальних та моральних питань, щоб рухатися далі. Жертвуючи своїми бажаннями, ви отримаєте визнання оточення, а вчинки окупляться багаторазово.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня 14-20 березня 2022 року - "Уруз"

ТСН.ua

"Уруз" — це друга руна германського першого Футарка. Назва цієї руни означає «дикий бик, тур» як символ первісної некерованої сили природи, фізичної сили.

Тур — це дика тварина. Тур — безпосередній пращур свійського бика (великої рогатої худоби). Був поширений в Європі, Центральній і Південно-західній Азії, північній Африці. Мешкав у лісах, лісостепу, степах. Після винищення турів (останнього європейського туру було вбито в 17 столітті) поняття, що стоїть за цією руною, стали пов'язувати із зубрами.

Тур належить до тварин, улюблених слов'янським фольклором. Попри те, що тварина це давно вимерла, ім'я її зустрічається досі в прислів'ях, піснях, билинах та обрядах в Україні, Польщі, Чехії та Словаччині. Прислів'я про тури записані на Поділлі, Київщині та Галичині, тобто у місцях колишнього поширення туру. Тур у піснях та обрядах далеко виходить за межі свого колишнього поширення. В українських піснях тур зберігся у весільних та колядках, зазвичай у зв'язку з полюванням на нього.

Тому значення символу цієї руни може бути зараховане до дикої енергії або нестримного потенціалу. Йдеться про некеровану частину людської психіки. Ця руна також може позначати життєспроможність та особисте здоров'я, мужність, сексуальний потяг та чоловічу потенцію. Вона також репрезентує неусвідомлену енергію всередині людини.

Ця руна підказує, що слід ретельно обдумувати свої вчинки та мати достатньо сил, щоб подолати будь-які перешкоди. Глибинні сили вашого "Я" почнуть впливати на ваше щоденне життя.

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