Містичний прогноз на 14-20 лютого 2022: що руни нам віщують

Руни дають підказки у дуже складні періоди нашого життя.

Руни — це писемність давніх германців, що вживалася з I—II по XII століття біля сучасних Данії, Швеції та Норвегії, по X—XIII століття — в Ісландії та Гренландії, а шведської провінції Даларна — до XIX століття. Символи рун висікалися чи вирізалися на камені, металі, дереві, кістках, вони мають специфічну незграбну форму, пристосовану для висікання та вирізання.

Після прийняття християнства у країнах Північної Європи руни як писемність витіснили латиницею. Сам термін "руни" має зв'язок із давньонімецьким коренем run («таємниця» - ред.). Усього відомо близько 5000 рунічних написів, більшу частину яких було знайдено у Швеції. Крім того, у середньовічній Європі існували рунічні календарі.

Алфавіти стародавніх тюрків, угорців, булгарів подібної незграбної форми також називають рунами. Їхні родинні зв'язки з німецькими рунами не встановлені.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 14-20 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — це шоста руна германського Старшого (першого) Футарка, яка пов'язана з творчістю. Назва цієї руни походить від словосполучення "соснова скіпка". Дехто з дослідників вважають, що це слово означає "факел".

З погляду езотериків, ця руна свідчить про бачення, послання, знання, творчість, натхнення, певні технічні здібності. Також йдеться про вогонь життя, який палає у вас, стриману, але водночас керовану силу, здатність до перетворень та перебудови. Ця руна підказує, що йдеться про силу творення власної реальності. Відкриває нову силу, енергію, потужність та сексуальну любов.

Також ця руна підказує, що у вас з'явився свіжий погляд на життя, який допоможе вам побачити справжню ціну речей. Використовуйте можливості, які дає вас всесвіт, щоб стати прикладом для оточення.

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Руна тижня "Турісаз"

ТСН.ua

"Турісаз", або "Турс" — це третя руна германського Першого Футарка. Формально означає велетень або Тор.

Магічне та мантичне (ворожильне - ред.) значення руни Турісаз пов'язане з асом (богом — ред). Тором, велетнем, що перебував на боці сил порядку, та льодистими велетнями, які ворожі скандинавським богам. Руна уособлює поняття виклику та випробування, а також захисту.

Зауважимо, що Тор — рудоволосий та рудобородий бог грому та блискавки в германській та скандинавській міфології, син Одіна та Богині Землі Йорд. В той час як Одін був богом аристократії, Тор є головним чином богом простих людей та часто бере сторону смертних супроти інших богів. Тор є героєм людського роду, захищаючи його від ворогів. Під час Рагнароку Тор вб'є змія Йормунґанда, та загине сам від його отрути.

Руна традиційно наносилася на талісмани у вигляді молоту Мйольніра. Вважалося, що такий амулет надає своєму господарю сили та впевненості у собі. Мйольнір — у скандинавській міфології молот Тора, бога грому та блискавки. Цей молот війни, виготовлений братами-гномами, мав велетенський руйнівний потенціал та асоціювався із блискавкою. Мйольнір має властивість повертатися в руку власника після того, як його кинули й він уразив ціль. Тільки Тор та його син Маґні могли підняти Мйольнір.

Молот ще підкладали в ліжко молодятам, щоб ті мали багато дітей). У часі хрещення Скандинавських країн, молот був дуже популярним оберегом, та до певної міри конкурував із християнським хрестом, часами їх навіть носили разом.

Тому, як підказує ця руна, міцно стійте за свої ідеали та слухайте своє серце. Ви будете мати достатньо сил, щоб впоратися з будь-якою перешкодою. Глибинні сили вашого справжнього "я" починають впливати на ваше щоденне життя.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Одал"

ТСН.ua

"Одал" - це чергова руна Футарка (першого варіанта рунічної абетки - ред.). Назва руни означає "спадщина" або "родова власність".

Ця руна свідчить про щось успадковане від ваших попередників, наприклад, власність або будинок. Також йдеться про щось, що важливе для окремої людини. Пам'ятайте про закон роду та процвітання групи. Зараз для вашого фінансового розвитку важливі духовна спадщина та фундаментальні цінності. Можливо, зараз вам знадобиться допомога в духовних і фізичних подорожах. Шукайте джерело безпеки, збільшення достатку.

Водночас не варто аж занадто сильно сприймати себе серйозно. Зосередьтеся на тому, що ви хочете, і дозвольте світу змінюватися. Дитяче відчуття цікавості до світу буде приваблювати сили, які зможуть вам допомогти.

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