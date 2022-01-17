Містичний прогноз на 17-23 січня 2022: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 17-23 січня 2022: що руни нам віщують

Руни дають підказки про те, як рухати життєвим шляхом.

Руни з'явилися чимало століть тому і були не лише алфавітом давніх германців, але й абеткою магічних символів, які наносили та вирізали на різних предметах, щоб ті стали артефактами та амулетами. З приходом християнства про руни трішки забули, проте зараз інтерес до них відновлюють вчені та неозичницькі середовища, зокрема і через ворожіння.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 17-23 січня 2022 від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — це руна нордичного Старшого Футарка, тобто абетки давніх вікінгів. Назва цієї руни перекладається як "людина", "людство" тощо. Езотерики свідчать, що ця руна розповідає про особистість та індивід. Вона "відповідає" за ставлення до інших і їхнє ставлення до вас. Цього тижня зверніть увагу на друзів і ворогів, соціальний порядок.

Також ця руна підказує, що слід довіряти фактам, інтелекту, передбачливості, творчості, навичкам та здібностям. Проте не відкидайте можливість отримати деякий вид допомоги або співпраці.

"Манназ" каже, що слід прийняти всі ті сили і слабкості, які і роблять вас людиною, саме тоді ви зможете реалізувати ваше божественне начало.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Альґіз"

ТСН.ua

"Альґіз" — це руна германського Першого Футарка.

Цікаво, що значення цієї руни невідоме. Однак існує припущення, що вона означає "лось", "очерет" або "осока".

Найдавніше значення цієї руни з погляду езотерики — "захист", "лосина осока". Бо лось вважався могутнім оберегом. Руна, що, як вважалось, може створювати енергетичні канали навколо себе. Тому містичне значення цієї руни — захист, щит. Захищена схованка, можливість захищати себе або інших, - відбиття зла, поява опікуна, оберігання від лиха.

Також ця руна оповідає про зв'язок з вищими силами, обрання нових цілей. Перевірте на правдивість власні інстинкти і ви досягнете успіху, бо його закріпите. А допоможе вам у цьому набутий досвід.

Ви міцно трималися свого коріння і тепер будете винагороджені. Зараз ви можете піти на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки і залишайтеся налаштованими на духовну підтримку.

Ця руна сприятлива для нових справ. Раніше вона часто використовувалася для нанесення на зброю та в геральдиці.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Даґаз"

ТСН.ua

"Даґаз" — це руна Футарка. Назва руни означає "день" або "світанок".

Значення цієї руни - велике досягнення, пробудження, розуміння, ясність сонячного світла в протилежність нічній невпевненості. Також йдеться про період для планування чи здійснення запланованого, владу здійснювати зміни, направлені в відповідності власним бажанням, перетворення, сподівання на щастя та ідеал.

Не варто забувати про безпеку та впевненість, зростання і прогрес. Знайдіть свою точку балансу та місце перетину протилежностей.

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