Містичний прогноз на 18-24 жовтня: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 18-24 жовтня: що руни нам віщують

У давнину вважалося, що руни володіють магічною силою і прихованим значенням.

З погляду езотерики, руни як містичні символи допомагають людям вибирати майбутню дорогу у житті.

Якщо ви тільки починаєте вивчати руни чи намагаєтесь ворожити на них, то ведення щоденника з рунічними розкладами може вам допомогти. У майбутньому ви таким чином зможете повернутися до минулих розкладів, щоб перевірити, наскільки точним було передбачення рун. А коли ви вже здобудете значний досвід у сфері вивчення рун, то ваше мистецтво розуміти ці древні знаки досягне певного рівня. Це дасть вам інтуїтивне розуміння, що приховують руни.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 18-24 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Інґуз"

ТСН.ua

"Інґуз" - це двадцять друга руна германського Старшого Футарка, тобто рунічного алфавіту. Назва руни означає "земля" і загалом інґуз є руною бога землі — Інґве або Фрейра. Хоча дехто вважає, що її назва означає "богиня родючості".

Ця руна пов'язана з чоловічою потенцією, вагітністю та внутрішнім зростання. Вона "відповідає" за різні

принади, здоровий глузд, природні сили, любов рідних, турботу, людське тепло, дім.

Також йдеться про період відпочинку, час допомоги, відсутність тривог. Період, коли всі справи закінчені і потрібно рухатися далі в новому напрямку. Ви відчуваєте натхнення, ви сповнені надій. Рухайтеся куди, куди вас веде ентузіазм, він вкаже вам шлях до ваших істинних можливостей. Зараз ви сильніші від усіх.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — це п'ята руна германського Першого Футарка. Відповідна назва руни означає "подорож", "колесо", "віз".

Руна Райдо означає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож життєвим шляхом, зміни, еволюцію. Також написання руни пов'язують із колісницею бога грому Тора або богині кохання, та законом як у приземленому так і в метафізичному сенсі. З погляду езотерики, руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.

Смиренно прийміть неминучість і необхідність змін - вони можуть бути позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на позитивне прийняття цих змін.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — це, як відомо, вісімнадцята руна германського Старшого Футарка. Назва руни означає "береза" і відповідає богині берез Берті.

Ця руна пов'язана з такими явищами як народження чогось, загальний достаток. Розумове, фізичне і духовне зростання, звільнення. Потужну владу і світло майбутнього, відновлення, обіцянка нових починань, нового зростання, пробудження бажання щось робити. Також йдеться про певні інтриги, але водночас процвітання кампанії чи справи.

Настав час розпочинати нові справи. Новий день допоможе очистити ваш дім і прокладе шлях новій енергії, що дасть вам натхнення.

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