Містичний прогноз на 20-26 грудня: що руни нам віщують

Руни допомагають зорієнтуватися у великій кількості виборів.

Люди століттями використовували руни як засіб для передбачення майбутнього. Нині чимало експертів у сфері езотерики поділяють думку, що руни не можуть дати готових відповідей на події майбутнього. Проте вони можуть допомогти людям, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, щоб краще зрозуміти приховану суть речей. Враховуючи складні значення, які приписують кожному з 24 символів, звернення до рун у складних ситуаціях є хорошим способом отримати свіжий погляд на те, що відбувається.

Зараз руни використовуються для ворожіння та магії. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 20-26 грудня 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — це двадцята руна германського Старшого (першого) Футарка. Назва цієї руни означає "людина", "людство".

Пряме значення цієї руни означає особистість, індивіда або навіть людська раса. Йдеться про ставлення до інших і їхнє ставлення до Вас: друзі і вороги, соціальний порядок. Також важливими для розуміння цієї руни - факти (інтелект), передбачливість, творчість, навички, здібності. Тому зверніть увагу на розвиток інтелект - це важливе для стосунків. Не виключайте можливість отримати деякий вид допомоги або співпраці у стосунках.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Ґебо"

ТСН.ua

"Ґебо" - це сьома руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "дар". Йдеться про подарунок в обох сенсах, як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву міру (або рівновагу). Ця руна стосується всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин типу ділових контрактів, в тому числі особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

Через відсутність цієї руни в Молодшому Футарці і інших рунічних поемах, що не дійшли до нас, про неї є згадка лише в одній рунічній поемі — англосаксонській.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Гаґалаз"

ТСН.ua

"Гаґалаз" — це дев'ята руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "привітання".

Ця руна свідчить про гнів, внутрішнє бушування та містичні зміни. Тому таким важливим є терпіння, щоб пережити це випробування. Йдеться про керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії. Деякі автори пов'язують цю руну з богинею Гель чи з царством богині Гель.

Гель — в германо-скандинавській міфології богиня підземного світу, Гельгейм і Ніфльгейм. Гель згадується у Молодшій та Старшій Еддах, а також в сагах Хейскімрінгла, сагах про Егіля. В Еддах та інших сагах вказано на її походження: вона була дочкою Локі та велетки Ангрбоди, народженою поряд з чудовиськами Фенріром та Йормунгандом у Ярнвідському лісі.

Також правительці підземного царства прислуговує Гарм — величезний пес, який охороняє вхід до Гельгейму.

Існує багато наукових теорій, що Гель можна порівняти з індоєвропейськими богинями Бхавані, Калі та Махакалі.

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