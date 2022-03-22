Містичний прогноз на 21-27 березня 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 21-27 березня 2022 року: що руни нам віщують

Руни допомагають дізнатися більше про можливе майбутнє.

Руни — давні германські літери, які зібрані у своєрідній рунічній абетці — Футарку. Найстарші відомі руни були викарбувані в Данії і походять з близько 200 р. Руни використовувалися також і для ворожіння.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 21-27 березня 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

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Руна тижня 21-27 березня 2022 року - "Даґаз"

ТСН.ua

"Даґаз" — це двадцять третя руна германського Старшого Футарка, тобто абетки вікінгів. Цікаво, що вона відповідає кириличній літері Д і латиничній D. Назва цієї руни, згідно з трактуваннями означає «день» або «світанок».

Езотерики переконують, що поява цієї руни свідчить про великі досягнення, пробудження, розуміння. Це мов ясність сонячного світла в протилежність нічній невпевненості. Також йдеться про період для планування чи здійснення запланованого. Влада здійснювати зміни, направлені в відповідності власним бажанням, перетворення, надія та щастя, пошук безпеки та впевненості в собі, зростання і прогрес, віднайдення точки балансу, де відбувається перетин протилежностей.

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Руна тижня 21-27 березня 2022 року - "Альґіз"

ТСН.ua

"Альґіз" - це п'ятнадцята руна германського Першого Футарка, тобто азбуки давніх скандинавів. Вона ймовірно передавала звук z.

Значення цієї руни невідоме. Однак існує припущення, що вона означає «лось» або очерет. Умовна назва заснована на прочитанні рунічного імені в англо-саксонській поемі. Дослідник Вільгельм Грімм уперше запропонував прочитати її саме як «лось».

Найдавніше значення цієї руни таки ймовірне пов'язано з лосем, бо саме ця травина вважалася могутнім оберегом. А руна, як вважалося, може створювати енергетичні канали навколо себе.

Значення цієї руни - захист, щит, захищена схованка, можливість захищати себе або інших, відбиття зла, опікун, оберігання, зв'язок з богами, схід нового дня, вищі цілі. Йдеться про правдивість власних інстинктів, досягнення успіху або його закріплення, виграного чи набутого.

Додамо, що ця руна часто використовувалася для нанесення на зброю та в геральдиці.

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Руна тижня 14-20 березня 2022 року - "Ансуз"

ТСН.ua

"Ансуз" або "Ас" — четверта руна германського Старшого Футарка. Фонетично означає звук а Її також називають руною верховного бога Одіна.

Значення руни Ансуз пов'язане з Одіном як богом-чарівником, який приніс себе в жертву і таким чином здобув руни. У магічному та мантичному значенні ця руна позначає знання, творчість, натхнення, красномовність. "Ансуз" вважається руною саг та скальдів, а також провидців.

Зауважимо, що Одін - найвищий бог пізньої германської та скандинавської міфології. Він, як і інші боги скандинавського пантеону, був складною постаттю: так, він був богом як мудрості, так і війни. Одін тлумачить руни. Також він є богом поезії, перемоги та полювання.

Для скандинавів ім'я Одіна було синонімом битви та війни. Він фігурує у міфах як бог, що дарує перемогу. Одін мав здатність змінювати зовнішність у довільний спосіб. Міфи кажуть, що він подорожує світом як одноокий дідуган із сивою бородою, що опирається на палицю та носить широкополого капелюха. Одін асоціюється із Диким Ловом, коли він несеться через небо на чолі компанії загиблих у битві. Як бог мудрості, Одін є шукачем мудрості, причому до ступеня, коли він пожертвував своє око, щоб напитися із джерела Міміра, що дарує мудрість. Щоб відкрити руни, Одін приніс себе в жертву самому собі.

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