Містичний прогноз на 21-27 лютого 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 21-27 лютого 2022 року: що руни нам віщують

Руни допомагають сконцентруватися на важливих відповідях від всесвіту.

У давні часи руни були водночас алфавітом вікінгів і засобом для ворожіння. Пройшло чимало віків і нині з ростом цікавості до езотерики і містичних течій, руни знову стали предметом для вивчення для науковців, неоязичників та ворожок. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 21-27 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — п'ята руна всіх Футарків. У старшому Футарку ця руна означає "довгий шлях/подорож". У молодшому Футарку на др.-сканд. означає "верхова їзда". В англосаксонському Футарку ця руна означає "поїздку".

Назва руни також означає "колесо", "віз".

Руна Райдо позначає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож по життєвому шляху, зміни, еволюція, рух зірок по небу тощо. Також написання руни пов'язують із колісницею богом Тора або богині Фрейї та законом як у приземленому, так і в метафізичному сенсі.

Цікаво, що бог Тор подорожує колісницею, запряженою козлами (Таннґріснір та Таннґньйост), зі своїм слугою та посильним Тьяльфі (або Тьєльваром). "Едда" зауважує, що після колісниці залишалась випалена земля, а гори кришилися та тріскались за нею. Коли Тор був голодним, він смажив козлів та з'їдав їх. Щоб продовжити подорож, йому було досить торкнутись решток козлів — й вони миттєво повністю відновлювались й знову були готові везти колісницю далі. А богиня Фрейя їде в колісниці, запряженій її котами.

Вважалося, що руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.

Смиренно прийміть неминучість змін і тоді вони стануть позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на прийняття змін.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Ейваз"

ТСН.ua

"Ейваз" – це тринадцята руна старшого та англосаксонського Футарків.

Назва означає вид дерев – "тис". Руну "Ейваз" не варто плутати з руною "Соулу", яка може мати схоже зображення. За цією руною стоїть образ Світового Древа чи тиса. Також у сучасній езотериці вона символізує прискорення, прагнення вперед (відповідно, "віддзеркалена" версія означає рух назад).

Зауважимо, що тис – рід хвойних рослин родини тисових. Це вічнозелені дерева або чагарники з червонувато-сірою гладенькою або пластинчастою корою.

Зараз ви маєте усвідомити, що марно тримаєтеся за застарілі твердження і надії, нині слід побачити нові можливості, які вас оточують. Не намагайтеся опиратися змінам, вони пов'язані з циклом смерті і відродження. настав дати час минулому піти і сміливо дивитися у майбутнє.

З погляду езотерики, ця карта свідчить про силу, надійність, захист, що заслуговує на довіру, просвітленість та витривалість, йдеться про силу руху вперед, забезпеченість ціллю і мотивами. Також вона вказує на визначення власних пріоритетів і можливість досягнення поставленої мети. Можливо, у вашому житті з'явиться чесна людина, яка варта довіри.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Інґуз"

ТСН.ua

"Інґуз" — це двадцять друга руна германського Старшого (першого) Футарка.

Футарк — це рунічна абетка (алфавіт). Використовувалася у середньовіччі в германських мовах. Назва походить від перших рун-літер абетки. Поділяється на два типи за принципом старшинства: Старший футарк (стара абетка) і Молодший футарк (нова абетка).

Назва руни "Інґуз" означає "земля" і загалом вона є руною бога землі — Інґве (Фрейра).

Фрейр (також Фрей) — в германо-скандинавській міфології бог плодючості та літа. Походить з роду ванів, син вана Ньйорда та велетунки Скаді. Батько Фрейра Ньйорд, своєю чергою, — названий син Одіна, залишений ванами в Асґарді заручником після підписання миру між асами та ванами. У Фрейра є сестра-близнючка — Фрейя. З іменем Фрейра пов'язано назву п'ятниці в мовах германської групи.

Ця руна означає чоловічу потенцію, вагітність, внутрішнє зростання, різноманітні принади, але водночас здоровий глузд. Також йдеться про природні сили, любов рідних, турботу, людське тепло, дім. Необхідний період відпочинку, час допомоги, відсутності тривог, період, коли всі справи закінчення і потрібно рухатися далі в новому напрямку.

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