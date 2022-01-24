Містичний прогноз на 24-30 січня 2022: що руни нам віщують

Руни озвучують підказки долі про подальше життя.

Руни прийшли до нас з глибини віків і втілюють у собі мудрів давніх вікінгів. Вікінги — у VIII—XI століттях воїни-мореплавці зі Скандинавії, що справили значний вплив на хід європейської історії. Одним з їх винаходів були саме руни, які були не лише практичною писемністю, але й несли у собі містичне знання про магію. Після віків забуття руни стають усе популярнішими у наукових колах та магічних неоязичницьких товариствах, адже їх можна використовувати для ворожіння та створення амулетів.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 24-30 січня 2022 від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Тейваз"

ТСН.ua

"Тейваз" — це руна Старшого Футарка. Вона пов'язана зі скандинавським богом Тюром, богом закону, війни та передвісником перемог. Назва руни означає "бог" або "володар".

Ця руна каже, що настав час діяти сміливо і рішуче, — і перемога буде вашою. Керуйтеся своїм досвідом і розумом.

Також ця карта свідчить про честь, правосуддя, лідерство і владу. Не забувайте про аналіз, раціональність й знання про те, де перебуває істинна сила. Будьте готові до самопожертви. Очікуйте перемогу й успіх в будь-яких змаганнях або в юридичних питаннях.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Іса"

ТСН.ua

"Іса" — це одинадцята руна германського Футарка. Назва цієї руни означає "лід". З погляду езотерики, ця руна розповідає про зупинки або перепони. Можливо йдеться про психологічні блоки, що заважають мисленню або діяльності, також образи. Настає час бездіяльності або час для того, щоб розібратися в собі. Шукайте якість.

Час усвідомити, якими є ваші мрії, згадати про минулі перемоги і випробування. Слухай свій внутрішній голос, він направить вас потрібним шляхом. Озбройтеся терпінням, адже зміни вже близько. Використайте цей період вашого життя для оновлення енергії та побудови планів на майбутнє.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Ґебо"

ТСН.ua

У Старшому Футарці назва руни "Ґебо" означає "дар". Через відсутність цієї руни в молодшому Футарці і інших рунічних поемах, що не дійшли до нас, про неї є згадка лише в одній рунічній поемі — англосаксонській.

З погляду езотерики, ця руна свідчить про подарунок в обох сенсах, як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву міру або рівновагу. Вона має стосунок до всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин типу ділових контрактів, особистих та партнерських стосунків.

Зараз всесвіт буде вас перевіряти, що ви транслюєте у світ і як ви приймаєте його дари. Якщо ви щось приймете, то у відповідь ви маєте стати ще більш щедрими. Коло обміну немає бути розірване, а щоб досягнути духовної рівноваги, варто навчитися давати і приймати.

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