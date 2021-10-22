Містичний прогноз на 25-31 жовтня: що руни нам віщують

Руни дозволяють отримати підказки про прийдешній період.

Езотерики вважають, що руни володіють певною магічною силою, тому вони легко можуть стати інструментом для передбачення майбутнього. Зараз чимало експертів з рунічного мистецтва переконані, що руни не можуть надати готових та повних відповідей на запитання чи про майбутні події, проте саме вони можуть допомогти людям, які перебувають у складних ситуаціях. Враховуючи складні значення, які приписують кожній з 24 рун, звертайтесь до рун за підказками, щоб отримати свіжий погляд на ситуацію.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 25-31 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Вунйо"

ТСН.ua

"Вунйо" - це восьма руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "радість". Найдавніше значення цієї руни — "досконалість" і вважається, що саме ця руна показує найбільш "хорошу" частину сутності Одіна.

Ця руна свідчить про радість, комфорт, задоволення. Також йдеться про дружню взаємодопомогу, гармонію, процвітання. Можливі екстаз, слава, духовна віддяка, але зберігається можливість і перейти межу, якщо не знати міри. Якщо зберігати певні межі, то результатом буде — загальний успіх та усвідомлення достойності.

Щастя та любов присутні у вашому житті. Знайдіть час для того, щоб належно оцінити ті речі, які роблять вас щасливими. Живіть повноцінним життям, живіть справжнім моментом, вмійте радіти кожній дрібниці у житті.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Турісаз"

ТСН.ua

"Турісаз", або "Турс" — це третя руна германського Першого Футарка. Формально означає велетень або Тор.

Магічне та мантичне значення руни Турісаз пов'язане з асом (богом - ред) Тором, велетнем, що перебував на боці сил порядку, та льодистими велетнями — гримтурсами, які ворожі скандинавським богам. Руна уособлює поняття виклику та випробування, а також захисту.

Руна традиційно наносилася на талісмани у вигляді молоту Мйольніра. Вважалося, що такий амулет надає своєму господарю сили та впевненості у собі.

Міцно стійте за свої ідеали та слухайте своє серце. Ви будете мати достатньо сил, щоб впоратися з будь-якою перешкодою. Глибинні сили вашого справжнього "я" починають впливати на ваше щоденне життя.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Ейваз"

ТСН.ua

"Ейваз" — тринадцята руна германського Старшого Футарка. Назва руни означає "тисове дерево" або "лось".

Ця руни говориться за силу, надійність, захист, що заслуговують довіри. Також йдеться про просвітленість, витривалість, силу руху вперед, забезпеченість ціллю і мотивами. Вон вказує на визначення власних пріоритетів і можливість досягнення поставленої мети. До того ж поруч з вами з'явиться чесна людина, яка варта довіри.

Ви міцно триматися свого коріння і тепер отримаєте винагороду. Зараз ви можете спромогтися на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки і налаштуйтеся отримати духовну підтримку.

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