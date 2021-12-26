Містичний прогноз на 27 грудня - 2 січня: що руни нам віщують

Руни озвучують думки вашої інтуїції.

Руни — це своєрідна писемність стародавніх германців, що використовувалася кілька століть тому на території сучасних Данії, Швеції та Норвегії, а також в Ісландії та Гренландії, а подекуди — аж до XIX століття. Символи рун висікалися на камені, металі, дереві, кістках. Через це вони мають специфічну прямокутну форму, яка пристосована для саме для вирізання.

Зараз руни використовуються для ворожіння та магії. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 27 грудня - 2 січня 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Ґебо"

ТСН.ua

"Ґебо" - це сьома руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "дар".

Ця руна розповідає про подарунок у двох сенсах - як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву рівновагу. Також ця руна свідчить про важливість всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин, наприклад, ділових контрактів, особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

Зараз всесвіт прагне вас перевірити - що ви дали світу і як ви натомість приймаєте його дари. Незабаром вам запропонують щось, проте у відповідь ви маєте стати ще щедрішим. Коло обміну немає бути розірване. А щоб досягнути духовної рівноваги, ви маєте навчитися давати і приймати.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Одал"

ТСН.ua

"Одал" — це двадцять четверта і остання руна германського Старшого Футарка (першого варіанта рунічної абетки - ред.). Назва руни означає "спадщина" або "родова власність".

Ця руна свідчить про щось успадковане від ваших попередників, наприклад, власність або будинок. Також йдеться про щось, що важливе для окремої людини. Пам'ятайте про закон роду та процвітання групи. Зараз для вашого фінансового розвитку важливі духовна спадщина та фундаментальні цінності. Можливо, зараз вам знадобиться допомога в духовних і фізичних подорожах. Шукайте джерело безпеки, збільшення достатку.

Водночас не варто аж занадто сильно сприймати себе серйозно. Зосередьтеся на тому, що ви хочете, і дозвольте світу змінюватися. Дитяче відчуття цікавості до світу буде приваблювати сили, які зможуть вам допомогти.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — це п'ята руна германського Першого Футарка. Відповідна назва руни означає "подорож", "колесо", "віз".

Руна "Райдо" означає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож життєвим шляхом, зміни, еволюцію. Також написання руни пов'язують із колісницею бога грому Тора або богині кохання Фреї, та законом як у приземленому, так і в метафізичному сенсі. З погляду езотерики, руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.

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Смиренно прийміть неминучість і необхідність змін - вони можуть бути позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на позитивне прийняття цих змін.

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