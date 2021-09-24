Містичний прогноз на 27 вересня-4 жовтня: що руни нам віщують

Давні традиції рунічної магії приховані у загадковому минулому, проте практика читання рун переживає сьогодні новий розквіт популярності.

Існує легенда, що прообраз рунічного алфавіту виник ще у бронзовому віці. Своєю чергою вчені у своїх дослідженнях спираються на вивчення предметів, на яких зображені руни. Подібні пам'ятки рунічної писемності датуються проміжком часу в тринадцять століть. Під час дослідження рун впадає в око те, що рунічні символи мають гострокутну форму і розміщуються вертикально. Це ймовірно пов'язано з тим, що їх вирізали на твердих поверхнях, такі як метал, камінь, кістка, бурштин, обпалена глина. Руни також часто вирізалися на деревах, чим і пояснюється маленька кількість дерев'яних пам'яток рунічної писемності.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на 27 вересня - 4 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Іса"

ТСН.ua

Іса — це одинадцята руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "лід". З погляду езотерики, ця руна розповідає про зупинки або перепони. Можливо йдеться про психологічні блоки, що заважають мисленню або діяльності, також образи. Настає час бездіяльності або час для того, щоб розібратися в собі. Шукайте якість.

Час усвідомити, якими є ваші мрії, згадати про минулі перемоги і випробування. Слухай свій внутрішній голос, він направить вас по потрібному шляху. Озбройтеся терпінням, адже зміни вже близько. Використайте цей період вашого життя для оновлення енергії та побудови планів на майбутнє.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Манназ"

ТСН.ua

Манназ — це двадцята руна нордичного Старшого Футарка. Назва цієї руни перекладається як "людина", "людство". Спеціалісти свідчать, що ця руна розповідає про особистість та індивід. Вона "відповідає" за ставлення до інших і їхнє ставлення до Вас. На наступному тижні зверніть увагу на друзів і ворогів, соціальний порядок.

Також ця руна підказує, що слід довіряти фактам, інтелекту, передбачливості, творчості, навичкам та здібностям. Проте не відкидайте можливість отримати деякий вид допомоги або співпраці.

"Манназ" каже, що слід прийняти всі ті сили і слабкості, які і роблять вас людиною, саме тоді ви зможете реалізувати ваше божественне начало.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Єра"

ТСН.ua

Наступний символ у нашому з вами розкладі - це руна "Єра" — дванадцята руна германського Першого Футарка. Назва відповідної руни означає "рік", "гарний врожай".

Ця руна підказує врахувати результати попередніх зусиль. Незабаром настане час миру, щастя і врожаю. Надії і сподівання на мир і процвітання мають справдитися. Всесвіт обіцяє справедливий і заслужений успіх. Все змінюється у власному плині часу.

Також ви маєте усвідомити, що марно тримаєтеся за свої минулі переконання. Таким чином, ви заважаєте самому собі почати нові можливості, які вас оточують. Не турбуйтеся за зміни, вони пов'язані з відродженням. Настав час дати минулому піти та сміливо дивитися майбутньому у вічі.

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